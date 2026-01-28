Ισχυρές βροχοπτώσεις και άνεμοι σάρωσαν την Πορτογαλία τη νύχτα της Τρίτης, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και εκτεταμένες ζημιές στη Λισαβόνα και στο κεντρικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Η καταιγίδα Kristin έπληξε τη χώρα με ανέμους που έφθασαν έως και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας πτώσεις δέντρων, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Οι αρχές χρειάστηκε να επέμβουν σε περίπου 1.500 περιστατικά από τα μεσάνυχτα έως τις 8:00 το πρωί (τοπική ώρα).

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Βίλα Φράνκα ντε Σίρα, κοντά στη Λισαβόνα, όταν δέντρο που ξεριζώθηκε έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του, σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Προστασίας. Ένα ακόμη θύμα καταγράφηκε στο Μόντε Ρεάλ, στην περιοχή της Λεϊρία, όταν κατέρρευσε «μεταλλική δομή».

Εκτεταμένες ζημιές και διακοπές ρεύματος

Η πορτογαλική κυβέρνηση χαρακτήρισε την καταιγίδα «ακραίο κλιματικό γεγονός» που προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Περίπου 850.000 νοικοκυριά και δημόσιοι φορείς έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πολλοί οδικοί άξονες παραμένουν αποκλεισμένοι ή εν μέρει κλειστοί, μεταξύ αυτών και ο κύριος αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Λισαβόνα με το βόρειο τμήμα της Πορτογαλίας. Προβλήματα σημειώθηκαν και στα δρομολόγια των τρένων.

Σε αρκετές περιοχές αποφασίστηκε το κλείσιμο σχολείων, ενώ στη Φιγκεϊρά ντα Φοζ, στις ακτές της κεντρικής Πορτογαλίας, οι θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν έναν τεράστιο τροχό.

Η καταιγίδα Kristin πλήττει και την Ισπανία

Η Πορτογαλία έχει ήδη αντιμετωπίσει διαδοχικά έντονα καιρικά φαινόμενα τις τελευταίες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από νερά προσπαθώντας να διασχίσει ποταμό με το αυτοκίνητό του.

Η καταιγίδα Kristin κινήθηκε ανατολικά, φτάνοντας το πρωί στην Ισπανία, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της προηγούμενης καταιγίδας Joseph. Στην Τορεμολίνος, ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την πτώση φοινικιάς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία γυναίκα.

Περισσότεροι από 160 δρόμοι στην Ισπανία επηρεάστηκαν από το χιόνι, ανάμεσά τους και 27 αυτοκινητόδρομοι του εθνικού δικτύου, όπως ο A-6 που συνδέει τη Μαδρίτη με το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Το χιόνι κάλυψε στέγες στην κεντρική Μαδρίτη, χωρίς όμως να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET προειδοποίησε ότι μεγάλες περιοχές της Ισπανίας θα αντιμετωπίσουν ανέμους με ριπές που φτάνουν την ισχύ τυφώνα. Στην περιφέρεια της Αλμερίας εκδόθηκε κόκκινος συναγερμός λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι τοπικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο πάρκων και την αναστολή υπαίθριων αθλητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για λόγους ασφαλείας.