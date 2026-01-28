Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την έναρξη πολυήμερων στρατιωτικών ασκήσεων στη Μέση Ανατολή, εν μέσω αυξανόμενης έντασης με το Ιράν. Η ανάπτυξη συνοδεύεται από ισχυρή ναυτική δύναμη, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «αρμάδα», με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln.

Η επίδειξη αμερικανικής ισχύος ανακοινώθηκε καθώς ο Λευκός Οίκος δεν απέκλεισε νέες επιχειρήσεις κατά του Ιράν, μετά την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας στη χώρα, που έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και συλλήψεις.

Ασκήσεις ετοιμότητας και ανάπτυξη δυνάμεων

Η Διοίκηση Αεροπορικών Δυνάμεων των ΗΠΑ (Air Forces Central), που υπάγεται στο CENTCOM, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή «πολυήμερης άσκησης ετοιμότητας», με στόχο την επίδειξη ικανότητας ταχείας ανάπτυξης και διατήρησης αεροπορικής ισχύος σε όλη την περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η άσκηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας με περιφερειακούς εταίρους και στην προετοιμασία για ευέλικτη επιχειρησιακή ανταπόκριση. Αν και οι ημερομηνίες και η τοποθεσία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, θεωρείται ότι πρόκειται για μήνυμα ισχύος προς την Τεχεράνη.

Η παρουσία του USS Abraham Lincoln

Το CENTCOM επιβεβαίωσε ότι το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και η συνοδευτική του δύναμη κατέφθασαν στη Μέση Ανατολή. Το πλοίο διαθέτει δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και πλήρωμα περίπου 5.000 ατόμων, συνοδευόμενο από αντιτορπιλικά με προηγμένα συστήματα αεράμυνας.

Όπως αναφέρει η Washington Post, οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει στην περιοχή μαχητικά F-15E Strike Eagle, τα οποία συμμετείχαν σε επιθέσεις κατά του Ιράν το 2024. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης αναπτύξει μαχητικά Typhoon «για αμυντικούς σκοπούς».

Πρόκειται για την πρώτη ανάπτυξη αεροπλανοφόρου στην περιοχή ευθύνης του CENTCOM μετά την αποστολή του USS Gerald Ford στην Καραϊβική, πριν από την αμερικανική επιχείρηση απομάκρυνσης του Νικολάς Μαδούρο από τη Βενεζουέλα.

Δηλώσεις Τραμπ και διπλωματικά μηνύματα

Σε συνέντευξή του στο Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «μια μεγάλη αρμάδα δίπλα στο Ιράν, μεγαλύτερη από εκείνη της Βενεζουέλας», αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου, λέγοντας πως το Ιράν «θέλει να κάνει συμφωνία».

Ο πρώην πρόεδρος είχε προηγουμένως απειλήσει με στρατιωτική δράση εάν η Τεχεράνη προχωρούσε σε μαζικές εκτελέσεις διαδηλωτών, αν και στη συνέχεια μετρίασε τη ρητορική του, υποστηρίζοντας ότι «οι δολοφονίες σταμάτησαν». Παρά ταύτα, σημείωσε ότι η ναυτική δύναμη στάλθηκε στην περιοχή «για κάθε ενδεχόμενο».

Αντιδράσεις και περιφερειακές ισορροπίες

Η οργάνωση Human Rights Activists αναφέρει ότι σχεδόν 6.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις ταραχές στο Ιράν, ενώ η κυβέρνηση αναγνωρίζει λίγο πάνω από 3.100 θανάτους. Άλλες πηγές ανεβάζουν τον αριθμό σε περισσότερους από 30.000, αν και η λογοκρισία και η διακοπή του διαδικτύου δυσχεραίνουν την επαλήθευση.

Το CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως το Μπαχρέιν, με έμφαση στην αντιμετώπιση επιθέσεων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ωστόσο, η αμερικανική ανάπτυξη προκαλεί ανησυχία σε ορισμένους συμμάχους.

Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου ή των υδάτων του για επιθέσεις κατά του Ιράν, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του στην ουδετερότητα και τη σταθερότητα της περιοχής.

Η αμερικανική αεροπορία επισήμανε ότι όλες οι δραστηριότητες θα διεξαχθούν με την έγκριση των χωρών υποδοχής και σε στενό συντονισμό με τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια και τον σεβασμό της κυριαρχίας τους.

Το USS Abraham Lincoln και τα όπλα του

Το USS Abraham Lincoln είναι ένα από τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα με πυρηνική πρόωση, τα οποία το Ναυτικό αποκαλεί «τα μεγαλύτερα πολεμικά πλοία στον κόσμο».

Ανήκει στα δέκα αμερικανικά αεροπλανοφόρα της κλάσης Nimitz, με μήκος 333 μέτρα και δυνατότητα μεταφοράς έως 100.000 τόνων εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων 65 αεροσκαφών και πολλών εκτοξευτών πυραύλων, σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Το αεροπλανοφόρο υποστηρίζει αεροσκάφη που μπορούν να πλήττουν τόσο εναέριους όσο και παράκτιους στόχους, όπως τα F-35 Lightning II και F/A-18 Super Hornet, σύμφωνα με το Associated Press.

Το πλοίο συμμετέχει επίσης σε επιχειρήσεις θαλάσσιας ασφάλειας, με στόχο την αποτροπή απειλών κατά της εμπορικής ναυτιλίας και την πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών και πειρατείας, όπως αναφέρει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Τα αεροπλανοφόρα της κλάσης Nimitz μπορεί να είναι εξοπλισμένα με διάφορους τύπους πυραύλων, όπως το Sea Sparrow του ΝΑΤΟ, σύστημα άμυνας κατά πυραύλων και αεροσκαφών. Ένα τέτοιο βλήμα ενδέχεται να φέρει και το USS Abraham Lincoln.

Τα αεροπλανοφόρα διαθέτουν επίσης δύο τύπους αντιπλοϊκών συστημάτων, το Phalanx/CIWS, ένα «ταχυβόλο, με υπολογιστικό έλεγχο και καθοδήγηση ραντάρ», και το RAM σύστημα πυραύλων, ένα «υπερηχητικό, ελαφρύ … όπλο fire-and-forget», σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία RTX.