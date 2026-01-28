Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι μια ακόμη αμερικανική ναυτική αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, εκφράζοντας την ελπίδα για νέα συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι μια ακόμη αμερικανική “αρμάδα” κατευθύνεται προς το Ιράν, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα του για επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη.

“Υπάρχει άλλη μια όμορφη αρμάδα που πλέει όμορφα προς το Ιράν αυτήν τη στιγμή”, ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

“Ελπίζω ότι θα κάνουν συμφωνία”, πρόσθεσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής αποκλιμάκωσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας

Οι αμερικανικές δυνάμεις πρόκειται να πραγματοποιήσουν πολυήμερη αεροπορική άσκηση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσινγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή amid αυξανόμενες εντάσεις με το Ιράν.

Η άσκηση θα δώσει τη δυνατότητα στους πιλότους να αποδείξουν ότι μπορούν να επιχειρούν και να εκτελούν αποστολές υπό απαιτητικές συνθήκες, «με ασφάλεια, ακρίβεια και σε συνεργασία με τους συμμάχους μας», σύμφωνα με δήλωση του αντιστράτηγου Ντέρεκ Φρανς, διοικητή της Αεροπορικής Διοίκησης των Κεντρικών Δυνάμεων των ΗΠΑ (AFCENT).

Κλιμάκωση της έντασης με την Τεχεράνη

Η ανακοίνωση της άσκησης ήρθε λίγο μετά τις δηλώσεις του Τραμπ περί «αρμάδας» που κατευθύνεται προς το Ιράν και τις απειλές για πιθανή στρατιωτική δράση κατά του καθεστώτος, το οποίο έχει εξαπολύσει σφοδρή καταστολή ενάντια σε κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η ομάδα μάχης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln έχει ήδη καταπλεύσει στην περιοχή. Ωστόσο, πηγές αναφέρουν ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να εξετάζει τις επιλογές του και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για ενδεχόμενη στρατιωτική ενέργεια.

«Έχουμε πολλά πλοία που κατευθύνονται προς εκείνη την κατεύθυνση, απλώς για κάθε ενδεχόμενο. Θα προτιμούσα να μη συμβεί τίποτα, αλλά τους παρακολουθούμε πολύ στενά», είχε δηλώσει ο Τραμπ νωρίτερα.

Αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων

Η CENTCOM δεν αποκάλυψε την ακριβή τοποθεσία ούτε τη διάρκεια των ασκήσεων. Οι εντάσεις με την Τεχεράνη έχουν οξυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς το ιρανικό καθεστώς προχώρησε σε αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), περισσότεροι από 5.800 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από τα τέλη του περασμένου μήνα, ενώ άλλοι 17.000 θάνατοι βρίσκονται υπό διερεύνηση. Αν και τα στοιχεία δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, το Ιράν έχει παραδεχθεί χιλιάδες νεκρούς.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη να σταματήσει τη βία κατά των διαδηλωτών, ενώ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης αν η κατάσταση επιδεινωθεί. Την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο, σημείωσε ότι το Ιράν «θέλει να μιλήσει», υπονοώντας πιθανή διπλωματική αποκλιμάκωση.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ουάσινγκτον παραμένει ανοικτή σε συνομιλίες με το ιρανικό καθεστώς, εφόσον «γνωρίζει τους όρους» που θέτουν οι ΗΠΑ.

Αντίδραση της Τεχεράνης

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει εντείνει τη ρητορική του, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε επίθεση θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα και δύναμη ικανή να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι η χώρα είναι «περισσότερο από ικανή» να απαντήσει σε κάθε αμερικανική πρόκληση με «οδυνηρό» τρόπο. «Η άφιξη ενός ή περισσότερων πολεμικών πλοίων δεν επηρεάζει την αμυντική αποφασιστικότητα του Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις μας παρακολουθούν κάθε εξέλιξη και δεν χάνουν ούτε δευτερόλεπτο για να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους», πρόσθεσε.