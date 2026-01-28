Το Ιράν εκτέλεσε τον Χαμιντρεζά Σαμπέτ Εσμαϊλπούρ, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Απρίλιο του 2025 και κρίθηκε ένοχος για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ.

Ο Εσμαϊλπούρ καταδικάστηκε για τη διαβίβαση διαβαθμισμένων πληροφοριών, ηχογραφήσεων και εγγράφων σε πράκτορα της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών.

Είχε μεταφέρει υλικό και οχήματα φορτωμένα με εκρηκτικά για να υποστηρίξει το Ισραήλ στο “σαμποτάζ υποδομών (…) του υπουργείου Άμυνας”.

Το Ιράν εκτέλεσε σήμερα έναν άνδρα που είχε συλληφθεί τον Απρίλιο του 2025 και καταδικαστεί για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης των ιρανικών δικαστικών αρχών Mizan.

Ο Χαμιντρεζά Σαμπέτ Εσμαϊλπούρ κρίθηκε ένοχος για τη διαβίβαση πληροφοριών σε πράκτορα της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, και απαγχονίστηκε τα ξημερώματα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Mizan.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Εσμαϊλπούρ είχε παραδώσει διαβαθμισμένα έγγραφα, ηχογραφήσεις και άλλες πληροφορίες, ενώ φέρεται να είχε προμηθευτεί υλικό και να είχε μεταφέρει οχήματα με εκρηκτικά για να υποστηρίξει, όπως αναφέρεται, το Ισραήλ στο «σαμποτάζ υποδομών (…) του υπουργείου Άμυνας».

Ένας ακόμη άνδρας είχε εκτελεστεί για παρόμοιες κατηγορίες στις 7 Ιανουαρίου, ανεβάζοντας σε δώδεκα τον αριθμό των ανθρώπων που απαγχονίστηκαν για κατασκοπεία μετά τον πόλεμο των 12 ημερών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ανησυχίες για νέες εκτελέσεις

Οι οργανώσεις αυτές εκφράζουν φόβους ότι διαδηλωτές, οι οποίοι συνελήφθησαν πρόσφατα κατά τις μαζικές κινητοποιήσεις στο Ιράν, ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσουν τη θανατική ποινή. Η ιρανική δικαιοσύνη έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ορισμένοι από αυτούς μπορεί να καταδικαστούν σε θάνατο.

Ωστόσο, η δικαστική εξουσία δεν συνέδεσε την εκτέλεση του Εσμαϊλπούρ με τις τρέχουσες διαδηλώσεις.

Κατηγορίες κατά του Ισραήλ

Το Ιράν, το οποίο δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, κατηγορεί εδώ και χρόνια το εβραϊκό κράτος για επιχειρήσεις δολιοφθοράς στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις και για τη δολοφονία επιστημόνων του. Πρόσφατα, η Μοσάντ απηύθυνε μήνυμα στα φαρσί μέσω της πλατφόρμας X, καλώντας τους διαδηλωτές να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, δηλώνοντας ότι βρίσκεται «παρούσα στο πεδίο».

Το Ιράν δεύτερο παγκοσμίως σε εκτελέσεις

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι το Ιράν είναι η χώρα με τις περισσότερες εκτελέσεις μετά την Κίνα. Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι απαγχονίστηκαν το 2024.

Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι πολλοί καταδικασμένοι εκτελούνται βάσει ομολογιών που αποσπάστηκαν υπό πίεση ή με βασανιστήρια, ενώ, όπως επισημαίνει το AFP, Ισραηλινοί πράκτορες συνεχίζουν να δρουν στη χώρα χωρίς να εντοπίζονται.