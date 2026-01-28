Με νέες δηλώσεις επανέρχεται στο θέμα του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος τόνισε ότι η επόμενη επίθεση στη χώρα θα είναι πολύ χειρότερη.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ προέτρεψε την Τετάρτη το Ιράν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συνάψει συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα, διαφορετικά η επόμενη επίθεση των ΗΠΑ θα είναι πολύ χειρότερη.

«Ελπίζω ότι το Ιράν θα καθίσει γρήγορα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία – ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ – που θα είναι καλή για όλα τα μέρη. Ο χρόνος τελειώνει, είναι πραγματικά επείγον!» έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος αποχώρησε από την πολυεθνική πυρηνική συμφωνία του 2015 με την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στο Λευκό Οίκο, σημείωσε ότι η τελευταία προειδοποίησή του προς το Ιράν ακολουθήθηκε από στρατιωτική επίθεση.

«Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην το επαναλάβετε», έγραψε ο Τραμπ. Είπε επίσης ότι μια άλλη «αρμάδα» πλέει προς το Ιράν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς δήλωσε ότι δεν είχε έρθει σε επαφή με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ τις τελευταίες ημέρες ‌ούτε είχε ζητήσει διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με αναφορά των κρατικών μέσων ενημέρωσης νωρίτερα την Τετάρτη.

Η Σαουδική Αραβία αποκλείει τη χρήση του εναέριου χώρου της για να εξαπολυθεί επίθεση εναντίον του Ιράν

Την ίδια ώρα ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν διαβεβαίωσε χθες Τρίτη τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, ότι η μοναρχία του Κόλπου δεν θα επιτρέψει να εξαπολυθεί καμιά επίθεση εναντίον του Ιράν από το έδαφός της ή τον εναέριο χώρο της.

Ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος «επαναβεβαίωσε, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας αυτής, τη θέση του βασιλείου όσον αφορά τον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και ανέφερε ότι το βασίλειο δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί ο εναέριος χώρος του ή το έδαφός του για στρατιωτικές ενέργειες εναντίον του Ιράν», σύμφωνα με ανακοίνωση–μόνο στα αραβικά–του υπουργείου Εξωτερικών στο Ριάντ που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

Ακόμη, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν τάχθηκε υπέρ κάθε «προσπάθειας για την επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου» για να ενισχυθεί «η ασφάλεια και η σταθερότητα» στην περιφέρεια.

Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία διαβεβαίωσαν επίσης πως δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους για να διεξαχθεί επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η αβεβαιότητα για το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν παραμένει: ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες ότι «αρμάδα» αναπτύσσεται στην περιοχή, αλλά «ελπίζει» πως δεν θα χρειαστεί «χρησιμοποιηθεί», εκτιμώντας πως η Τεχεράνη θέλει «συμφωνία».