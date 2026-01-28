Συμπληρώνονται 13 χρόνια από τον θάνατο της ηθοποιού Ειρήνης Κουμαριανού, γνωστής για τον ρόλο της ως γιαγιά Σόφη στη σειρά Παρά Πέντε.

Η εγγονή της ηθοποιού μίλησε στο Buongiorno για την επέτειο του θανάτου της Ειρήνης Κουμαριανού.

Η εγγονή συμμετείχε στο reunion της σειράς Παρά Πέντε και έκανε ανάρτηση προς τιμήν της γιαγιάς της.

Δεκατρία χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο της αγαπημένης ηθοποιού Ειρήνης Κουμαριανού, που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο της γιαγιάς Σόφης στη δημοφιλή σειρά «Παρά Πέντε».

Με αφορμή την επέτειο του θανάτου της, η εγγονή της, Ειρήνη, μίλησε στην εκπομπή Buongiorno και αναφέρθηκε με συγκίνηση στη μνήμη της γιαγιάς της. Παράλληλα, βρέθηκε στο πρόσφατο reunion της σειράς και έκανε μια ιδιαίτερη ανάρτηση αφιερωμένη στην ηθοποιό.

«Τώρα είναι 13 χρόνια. Ήταν κομμάτι μου η γιαγιά μου. Και επειδή το θεωρώ μνημόσυνο, γιατί το άξιζε, γιατί ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, κάθε χρόνο επιλέγω να ανεβάσω κάτι όμορφο για εκείνη», ανέφερε η νεαρή Ειρήνη.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μακάρι να μπορούσα να της μοιάσω σε ό,τι έχει καταφέρει, γιατί πραγματικά ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Αγαπούσε όλο τον κόσμο, δεν μιλούσε άσχημα για κανέναν, με το χαμόγελο στα χείλη. Υπέροχη γιαγιά, υπέροχη μαμά. Με αγκάλιαζε με τόσο όμορφο τρόπο, παρόλο που είχαμε έτσι διαφορά ηλικίας, την ένιωθα πάρα πολύ κοντά μου, γιατί ουσιαστικά με μεγάλωσε κι εκείνη».

Η σχέση με τον Γιώργο Καπουτζίδη και η αγάπη του κοινού

Όπως αποκάλυψε, η Ειρήνη Κουμαριανού είχε ιδιαίτερη σχέση με τον Γιώργο Καπουτζίδη, ενώ η συμμετοχή της στο «Παρά Πέντε» την έκανε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό.

«Είχε παίξει με πολλούς και σημαντικούς έτσι ηθοποιούς καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της, αλλά αυτό που την έβαλε στα σπίτια όλων των παιδιών και την κάνανε δικιά τους, ήτανε το “Παρά Πέντε”. Εκεί ένιωσα την αγάπη, με σταματούσανε, μου λέγανε “η δικιά μας, η γιαγιά είναι και δικιά μας, την αγαπάμε, μακάρι να ήτανε δικιά μας”, ένιωσα μία απίστευτη αγάπη και νιώθω υπέροχα περήφανη», είπε η εγγονή της.