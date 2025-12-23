Απόψε έχει «Παρά Πέντε». Η αγαπημένη σειρά των 5 επιστρέφει για ένα επετειακό επεισόδιο με ατάκες που λατρέψαμε, απόψε στις 21:00 στο Mega.

Μία «χρυσή» κληρονόμος, μία αγρότισσα, μία ηθοποιός, ένας φοιτητής και ένας δημοσιογράφος ενώθηκαν με έναν μαγικό τρόπο μεταξύ τους, χάρισαν απίστευτες στιγμές γέλιου και έκαναν παρέα τους ολόκληρη την Ελλάδα.

«Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου»

Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου. Η χρυσή κληρονόμος με την παιδική αφέλεια. Λάτρευε τις σαπουνόπερες και πολλές φορές έμοιαζε να κινείται εκτός πραγματικότητας.

Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί τα ανεξάντλητα χρήματά της.

«Ζουμπουλία Αμπατζίδου»

Δεν έχει υπάρξει άλλος τηλεοπτικός ρόλος που να έχει ταυτιστεί τόσο με ένα φωνήεν…

Είναι η Ζουμπουλία, η Ζούμπι ή αλλιώς Λία.

Το «ιιιι» αναμφίβολα είναι το σήμα κατατεθέν της, όπως φυσικά και τα άπταιστα αγγλικά της.

Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Αχλαδοχώρι Σερρών και να μετακομίσει στην Αθήνα για να φροντίζει τον εγγονό μαζί με την συμπεθέρα.

Οι φαρμακερές τους ατάκες άφησαν εποχή

«Αγγέλα Ιωακειμίδου»

Η ατρόμητη κοκκινομάλλα που δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί της, συμμετέχει σε έναν μικρό εναλλακτικό θίασο και σερβίρει… ατάκες.

«Φώτης Βουλινός»

Ο Φώτης, με το χαρακτηριστικό τσουλούφι, είναι δημοσιογράφος σε ένα μικρό κανάλι. Ως γιος του καναλάρχη παρουσιάζει σχεδόν τις μισές εκπομπές.

Τις άλλες μισές παρουσιάζει η ξαδέλφη του Φρίντα.

Έχει φαντασία και εφευρετικότητα γι’ αυτό και τις περισσότερες φορές τα σχέδια της ομάδας προκύπτουν από δικές του ιδέες.

«Σπύρος Δελόγλου»

Ο Σπύρος είναι ο φοιτητής λογιστικής που μένει με τη γιαγιά του στα Πατήσια.

Χωρίς αμφιβολία, ο πιο συνεσταλμένος της παρέας.

Όλοι οι πρωταγωνιστές έβαλαν το λιθαράκι τους για να δημιουργηθεί αυτό το σπάνιο τηλεοπτικό φαινόμενο. 20 χρόνια πέρασαν από τότε. Έχουν αλλάξει σχεδόν τα πάντα, όμως πάντα θα μας ενώνει και θα μας συγκινεί η ιστορία που ξεκινούσε μέσα σε ένα ασανσέρ.

Ντάλια, Ζουμπουλία, Αγγέλα, Σπύρος και Φώτης θα εμφανιστούν για μία ακόμη φορά απόψε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, με τα μάτια να γυαλίζουν, την καρδιά να γίνεται και πάλι μικρού παιδιού και τις ιστορίες από τα παλιά να μας κάνουν και πάλι όλους μία παρέα.

Σμαράγδα Καρύδη: «Κυρίως θέλαμε να γιορτάσουμε αυτά τα χρόνια που, παρότι έχουν αλλάξει τα πάντα, αυτή η σειρά έχει μείνει αγέραστη» Λίγες ώρες πριν την επανένωση των συντελεστών του «Πάρα Πέντε», 20 χρόνια μετά, η Σμαράγδα Καρύδη, η οποία ενσάρκωσε με μεγάλη επιτυχία τη Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου και σε μία συζήτηση με τον Νίκο Ευαγγελάτο και μίλησε ανοιχτά για όλα Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη το απόγευμα της Τρίτης στην εκπομπή του Mega «Live News» και συνάντησε τον Νίκο Ευαγγελάτο στο σπίτι της τηλεοπτικής Ντάλιας. Η Σμαράγδα Καρύδη αναφέρθηκε στο ειδικό αφιερωμένο επεισόδιο του «Πάρα Πέντε» που θα προβληθεί απόψε στο Mega και στα όσα κέρδισε μέσω της σειράς.

«Είναι πολύ ωραίο αυτό που έχετε φτιάξει. Κατ’ αρχάς, λέω “θα πάω στον Ευαγγελάτο, θα δεθώ μαζί του στις γραμμές του τρένου ίσως, θα κάνω κάτι extreme, θα ανέβω πάνω στο φορτηγό;”. Κάτι τέτοιο. Αλλά μου έκανες κάτι απλό, με έβαλες να κάτσω σε έναν καναπέ», είπε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

Όσο για το πώς προέκυψε η ιδέα της επιστροφής του «Πάρα Πέντε», η Σμαράγδα Καρύδη παραδέχτηκε: «Κολυμπούσαμε στην Αίγινα με τον Γιώργο και συζητήσαμε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να ξανασυναντηθούμε, έχουν περάσει και 20 χρόνια. Ο Γιώργος είχε όρεξη να γράψει και σκηνές.

Να εξηγήσω στον κόσμο ότι αυτό που θα δείτε απόψε δεν είναι καινούριο επεισόδιο με αρχή, μέση και τέλος. Είναι ένα εορταστικό show, αρκετά χορταστικό, όπου έχουμε κάνει πολλές συνεντεύξεις, πολλά backstage από τότε και 5 νέες ασύνδετες μεταξύ τους σκηνές».

«Κυρίως θέλαμε να γιορτάσουμε αυτά τα χρόνια που, παρότι έχουν αλλάξει τα πάντα, αυτή η σειρά έχει μείνει αγέραστη. Καινούριες γενιές ανθρώπων που δεν είχαν γεννηθεί τότε και με ρωτάνε πότε θα γίνει τρίτος κύκλος. Τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο, έχει αλλάξει ο τρόπος που επικοινωνούμε με τα social αλλά και σημαντικό που μπορούν ακόμα να το βλέπουν 20 χρόνια μετά», δήλωσε ακόμα.»

«Η περούκα ήταν το ενθύμιό μου από το “Παρά Πέντε”, γι’ αυτό και την κράτησα», τόνισε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

Επίσης η Σμαράγδα Καρύδη αναφέρθηκε και στα πρόσωπα που πέρασαν από τη σειρά, αλλά δε βρίσκονται πλέον στη ζωή

«Είναι αρκετοί άνθρωποι που δεν είναι πια εδώ, μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Κανονικά κανονίζαμε και ένα μεγάλο πάρτι. Ήταν πολύ συγκινητικό όμως θα είναι ωραία, γιατί ήταν ζεστά κι αγαπημένα».

«Μέσα από το “Παρά Πέντε” ο κόσμος είδε μία εικόνα μου λίγο πιο αληθινή, μία προσωπική τρέλα δική μου. Μού έδωσε την ευκαιρία να βγάλω αυτό το κομμάτι μου. Δεν έχω δει κι εγώ το ολοκληρωμένο μονταρισμένο αποτέλεσμα», εξομολογήθηκε ακόμα.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος ρώτησε αν υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρξει και 3ος κύκλος της σειράς και τότε η Σμαράγδα Καρύδη ξεκαθάρισε, λέγοντας: «Σε λάθος άνθρωπο το κάνεις αυτό το ερώτημα. Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσεις στον Γιώργο αλλά στ’ αλήθεια όχι. Είναι κάτι που έχει κλείσει μέσα του ως κεφάλαιο και ήθελε να κάνει άλλα πράγματα και το καταλαβαίνω. Μου έκανε εντύπωση και μόνο που μπήκε στη διαδικασία να ξαναγράψει πάνω σε αυτό. Η ζωή βέβαια είναι κάτι που σε εκπλήσσει διαρκώς, μάλλον όχι αλλά ποιος ξέρει;».

Πρόσθεσε επίσης ότι: «Εγώ ήθελα να δεθούμε μαζί στις γραμμές του τρένου. Δεν μου το ‘κανες, θα έρθω κάποια άλλη στιγμή να το κάνουμε».