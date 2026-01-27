Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσαν σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία γύρω από το Ιράν, καθώς μια ισχυρή ναυτική δύναμη βρίσκεται και σχηματοποιείται στον Περσικό Κόλπο. Η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση σ την κλιμάκωση των εντάσεων που προηγήθηκαν στην περιοχή.

Ακολουθεί μία χαρτογράφηση των δυνάμεων που βρίσκονται εκεί αλλά και στις γυρω περιοχές.

Ναυτικές Δυνάμεις των ΗΠΑ

Η ομάδα αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group, εξοπλισμένη με F-35C, F/A-18, EA-18G και ελικόπτερα, εισήλθε στη Μέση Ανατολή στις 26 Ιανουαρίου, πλησίον του Στενού του Ορμούζ. Την ομάδα συνοδεύουν τρία αντιτορπιλικά τύπου USS Arleigh Burke και, σύμφωνα με πηγές, πιθανώς ένα πυρηνικό υποβρύχιο.

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln (CVN-72)

Το USS Abraham Lincoln είναι πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο κλάσης Nimitz του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Τέθηκε σε υπηρεσία τον Νοέμβριο του 1989, αποτελώντας μία από τις ισχυρότερες ναυτικές μονάδες στον κόσμο.

Με εκτόπισμα 880.000 τόνων και μήκος 332,8 μέτρων, κινείται με δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες Westinghouse A4W, που του εξασφαλίζουν απεριόριστο βεληνεκές και ταχύτητα άνω των 30 κόμβων (56 χλμ/ώρα). Το σύστημα πρόωσης αποδίδει 260.000 ίππους μέσω τεσσάρων ατμοστροβίλων.

Ο αμυντικός του εξοπλισμός περιλαμβάνει εκτοξευτές Sea Sparrow, αντιπυραυλικά συστήματα RAM RIM-116 και τρία συστήματα CIWS Phalanx για άμυνα σημείου. Διαθέτει επίσης προηγμένα ραντάρ εναέριας έρευνας AN/SPS-48E και AN/SPS-49, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και ραντάρ ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Το πλήρωμα αριθμεί 5.680 άτομα, εκ των οποίων 3.200 ανήκουν στο πλήρωμα του πλοίου και 2.480 στην αεροπορική πτέρυγα. Το αεροπλανοφόρο μπορεί να μεταφέρει έως και 90 αεροσκάφη και ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν μέσω τεσσάρων καταπελτών και τεσσάρων ανελκυστήρων, με υπόστεγο κάτω από το κατάστρωμα.

Το Abraham Lincoln φέρει την Αεροπορική Πτέρυγα 9, εξοπλισμένη με μαχητικά F/A-18E/F Super Hornet, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G Growler, αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης E-2D Advanced Hawkeye και ελικόπτερα MH-60.

Το επιχειρησιακό βεληνεκές του Abraham Lincoln δεν περιορίζεται από τα δικά του όπλα αλλά από την αερομεταφερόμενη αεροπορική πτέρυγα. Τα μαχητικά αεροσκάφη F/A-18E/F Super Hornet αποτελούν την κύρια επιθετική του δύναμη, με ακτίνα μάχης περίπου 722 χιλιομέτρων (390 ναυτικών μιλίων) σε διαμόρφωση βομβαρδισμού και πυραυλικής κρούσης αέρος-αέρος, η οποία μπορεί να επεκταθεί σημαντικά με εναέριο ανεφοδιασμό.

Αεροπορική Ενίσχυση

Παράλληλα, οι ΗΠΑ αναδιάταξαν μαχητικά F-15E Strike Eagle στην Ιορδανία και βομβαρδιστικά B-52 στο Κατάρ. Προηγήθηκαν προληπτικές εκκενώσεις μη κρίσιμων αεροσκαφών από τις βάσεις Al Udeid (Κατάρ) και Prince Sultan (Σαουδική Αραβία) για λόγους ασφαλείας.

Βάσεις και Συμμαχικές Δυνάμεις

Οι κύριες αμερικανικές βάσεις σε Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Μπαχρέιν —όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος— και στο Incirlik της Τουρκίας, όπου φυλάσσονται πυρηνικά όπλα τύπου B61, θεωρούνται πιθανοί στόχοι του Ιράν. Παράλληλα, σύμμαχες χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν αποστείλει μαχητικά Eurofighter σε Κύπρο και Ιορδανία, ενισχύοντας την περιφερειακή άμυνα.

Ιρανική αντίδραση

Το Ιράν προειδοποίησε ότι θεωρεί «νόμιμους στόχους» όλες τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, ενεργοποιώντας ταυτόχρονα συστήματα αεράμυνας, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και παράκτιες μονάδες άμυνας.

Η Σύνθεση της Ομάδας Κρούσης

Η ομάδα κρούσης του USS Abraham Lincoln (CVN-72), που επιχειρεί στη Μέση Ανατολή από τις 26 Ιανουαρίου 2026, περιλαμβάνει πλοία υψηλής ισχύος και εξοπλισμό αιχμής για συνοδεία και προστασία.

Κύρια Πλοία

USS Abraham Lincoln (CVN-72): Πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο με την Carrier Air Wing 9, η οποία διαθέτει F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, E-2D Hawkeye και MH-60R/S Seahawk.

USS Spruance (DDG-111): Αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke, εξοπλισμένο με πυραύλους Tomahawk και σύστημα Aegis.

USS Michael Murphy (DDG-112): Αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke με δυνατότητες αντιαεροπορικής και ανθυποβρυχιακής άμυνας.

USS Frank E. Petersen Jr. (DDG-121): Μέλος του Destroyer Squadron 21, επίσης κλάσης Arleigh Burke.

Αεροπορική Ισχύς

Κύρια Μαχητικά Αεροσκάφη

F/A-18E/F Super Hornet: Πολυλειτουργικά μαχητικά για αερομαχίες, βομβαρδισμούς και πυραυλικές επιθέσεις, αποτελώντας τη βασική επιθετική δύναμη της πτέρυγας.

EA-18G Growler: Εξειδικευμένα αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου για αποστολές SEAD/DEAD.

Υποστηρικτικά Μέσα

E-2D Advanced Hawkeye: Αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου (AEW&C).

MH-60R/S Seahawk: Ελικόπτερα για αντιυποβρυχιακές επιχειρήσεις, αποστολές έρευνας-διάσωσης και επιθέσεις.

Η πτέρυγα μπορεί να φέρει έως και 90 αεροσκάφη, με επίκεντρο επιχειρήσεις κοντά στα ιρανικά παράλια.