Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε προσωρινή διαταγή που «παγώνει» την επέκταση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος White Coast στον οικισμό Μύτακα της Μήλου.

Η απόφαση αναστέλλει την υπ’ αριθ. 21704/05.08.2024 έγκριση περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για το έργο.

Παύει η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σύμφωνα με την ισχύουσα οικοδομική άδεια, ακόμα και αν έχει εκδοθεί αναθεώρηση με παράταση ισχύος, μετά από αιτήσεις μεταξύ άλλων και από το Δήμο Μήλου.

«Κόκκινη κάρτα» για την επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στον οικισμό Μύτακα της Μήλου έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Χρήστος Ντουχάνης… «παγώνουν» τα έργα για την επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδας White Coast.

Συγκεκριμένα, μετά από τις αιτήσεις που κατατέθηκαν, μεταξύ άλλων και από το Δήμο της Μήλου, αναστέλλεται η υπ’ αριθ. 21704/05.08.2024 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την επέκταση του ξενοδοχειακού καταλύματος και παύει η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών βάσει της σχετικής οικοδομικής άδειας, που είχε ισχύ μέχρι τις 31.12.2025, ακόμη και εάν έχει εκδοθεί αναθεώρηση της άδειας αυτής με παράταση της ισχύος της.

Η εν λόγω αίτηση αναστολής κατατέθηκε από τον Δήμο Μήλου και τους λοιπούς τρεις αιτούντες στις 31.12.2025, ημερομηνία κατά την οποία έληγε η ισχύς της οικοδομικής άδειας και είχαν ήδη διενεργηθεί σχετικές οικοδομικές εργασίες.

Η υπόθεση

Παρά τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί εξ αρχής, η εταιρεία Prodea συνέχισε την επεκτατική κατασκευή του πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος White Coast, δυναμικότητας 271 κλινών, στην περιοχή Μύτακας, κοντά στην πασίγνωστη παραλία Σαρακήνικο. Η κλίμακα του έργου και η εγγύτητά του με τη θάλασσα, πυροδότησαν σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού.

Η κατασκευή του ξενοδοχειακού συγκροτήματος έχει επεκταθεί έως τη γραμμή της θάλασσας, αλλοιώνοντας ήδη σε σημαντικό βαθμό το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. Το έργο χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «οικολογικό έγκλημα», καθώς φέρεται να αναπτύσσεται σε προστατευόμενη ζώνη, οδηγώντας στην καταστροφή χορτολιβαδικών εκτάσεων και στη μη αναστρέψιμη αλλοίωση του τοπίου, που αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και πολύτιμα φυσικά κεφάλαια της Μήλου.