Με απόφαση της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου Μήλου ανακλήθηκε η οικοδομική άδεια με Α/Α Πράξης 1134683/25-07-2024 της εταιρείας Unique Developments Α.Τ.Ε.Ε., για την ανέγερση πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας και βιλών στην περιοχή Σαρακήνικο.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική δικαίωση για τη Μήλο, καθώς αποδεικνύει πως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί λειτουργούν με διαφάνεια, συνέπεια και αυστηρή τήρηση της νομιμότητας.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν κατατεθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις και δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να πληρούνται οι προϋποθέσεις ανάκλησης. Η ΥΔΟΜ Μήλου προχώρησε έγκαιρα και αποφασιστικά στις νόμιμες ενέργειες, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα προχωρήσει καμία κατασκευή που δεν συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Ο Δήμος Μήλου παραμένει σε εγρήγορση και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο το νησί, τη γη και το μέλλον των κατοίκων του».

Να θυμίσουμε ότι το έργο είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από κατοίκους και περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς στο διάσημο τοπίο του Σαρακήνικου είχαν σημειωθεί εργασίες που αλλοίωναν την παρθένα φύση και τα ηφαιστειογενή πετρώματα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος είχε ήδη παγώσει τις εργασίες και ζήτησε τον έλεγχο της νομιμότητας από την Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας, η οποία κατέρριψε την νομιμότητα της οικοδομικής άδειας.

Το συγκεκριμένο έργο είχε λάβει συνολικά επτά άδειες από το 2018, οι περισσότερες εκ των οποίων το 2023, για την κατασκευή πεντάστερου ξενοδοχείου με πολυτελείς βίλες και πισίνες, στην περιοχή που αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμες παραλίες της Ελλάδας.