Στην περιοχή Μύτακας της Μήλου συνεχίζεται η επέκταση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος White Coast από την Prodea, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις λόγω της κλίμακας του έργου και της εγγύτητάς του στη θάλασσα.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προτίθεται να χρησιμοποιήσει όλες τις νομικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στην Αρχή Διαφάνειας, για το μπλοκάρισμα του πρότζεκτ, ζητώντας και τη στήριξη του Δήμου Μήλου.

Η κατασκευή έχει επεκταθεί έως τη γραμμή της θάλασσας, αλλοιώνοντας σημαντικά το φυσικό ανάγλυφο και καταστρέφοντας χορτολιβαδικές εκτάσεις σε προστατευόμενη ζώνη, με το έργο να χαρακτηρίζεται «οικολογικό έγκλημα» λόγω της μη αναστρέψιμης βλάβης στο τοπίο.

Στην περιοχή Μύτακας, κοντά στην πασίγνωστη παραλία Σαρακήνικο στη Μήλο, συνεχίζεται η επεκτατική κατασκευή του πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος White Coast δυναμικότητας 271 κλινών από την εταιρεία Prodea, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Η κλίμακα του έργου και η εγγύτητά του με τη θάλασσα, έχουν πυροδοτήσει σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο μοναδικό φυσικό τοπίο του νησιού.

Η μονάδα ξεκίνησε τις εργασίες στον Μύτακα, παρ’ ότι οι αρμόδιοι φορείς έχουν προχωρήσει σε νομικές ενέργειες εναντίον της. Ο Δήμος Μήλου έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναμένει την εξέταση της υπόθεσης, η οποία ωστόσο καθυστερεί, την ίδια στιγμή που οι εργασίες επέκτασης της ξενοδοχειακής μονάδας συνεχίζονται.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρει ότι θα αξιοποιήσει όλες τις νομικές δυνατότητες που έχει στη διάθεσή του, προσφεύγοντας και στην Αρχή Διαφάνεις για να συμβάλλει στην προσπάθεια μπλοκαρίσματος του εν λόγω πρότζεκ, ενώ θα ζητήσει ανάλογες δράσεις και από τον Δήμο Μήλου.

Η κατασκευή του ξενοδοχειακού συγκροτήματος έχει επεκταθεί έως τη γραμμή της θάλασσας, αλλοιώνοντας ήδη σε σημαντικό βαθμό το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής. Το έργο χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «οικολογικό έγκλημα», καθώς φέρεται να αναπτύσσεται σε προστατευόμενη ζώνη, οδηγώντας στην καταστροφή χορτολιβαδικών εκτάσεων και στη μη αναστρέψιμη αλλοίωση του τοπίου, που αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και πολύτιμα φυσικά κεφάλαια της Μήλου.

