Όπως επεσήμανε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του πρώτου Υπουργικού Συμβουλίου για το 2026, στρατηγικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι ο στοχευμένος εξορθολογισμός του συστήματος επιλογής των δημοσίων υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης, μέσα από τη διαμόρφωση μιας γρήγορης διαδικασίας που θα διερευνά, θα σταθμίζει και θα αξιολογεί στοιχεία της προσωπικότητας των υποψηφίων με έμφαση στα ηγετικά χαρακτηριστικά και τις διοικητικές δεξιότητες.

Το σχέδιο νόμου επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι θέσεις ευθύνης στο δημόσιο πληρούνται με υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των θέσεων αυτών, ενώ ταυτόχρονα η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Άλλωστε, με το νέο πλαίσιο επιλογής προϊσταμένων επιχειρείται να λυθούν αρκετά προβληματικά σημεία της διαδικασίας που ακολουθείται σήμερα. Είναι ενδεικτικό πως μέχρι τώρα η επιλογή γίνεται με μία σύνθετη διαδικασία στην οποία αποδίδεται αυξημένη βαρύτητα στα τυπικά προσόντα και την αποκτηθείσα εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, τα οποία αναμφίβολα αποτελούν ένα αντικειμενικό κριτήριο, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη τις ικανότητες του υποψηφίου στη διοίκηση ομάδας. Παράλληλα, απαιτείται ιδιαίτερα μεγάλος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, λόγω του μη αυτοματοποιημένου υπολογισμού της μοριοδότησης και της διαχείρισης ενδεχόμενων ενστάσεων. Την ίδια στιγμή παρατηρείται σημαντικός βαθμός ανομοιογένειας από τις διευθύνσεις διοικητικού των φορέων κατά την εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών ενώ δεν υπάρχει μια ενιαία ψηφιακή διαδικασία διαχείρισης της επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο.

Στο νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στον δημόσιο τομέα, θα λαμβάνονται υπόψιν όχι μόνο τα τυπικά προσόντα αλλά ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται και στις δεξιότητες, στην εμπειρία και τις ηγετικές ικανότητες, αξιοποιώντας σύγχρονα και επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία αξιολόγησης.

Παράλληλα, βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η ψηφιοποίηση, τυποποίηση και αυτοματοποίηση των σχετικών διαδικασιών, μέσω της ευρείας χρήσης νέων τεχνολογιών. Η δημιουργία Μητρώου υποψηφίων και η ηλεκτρονική διαχείριση των στοιχείων τους θα επιτρέπουν τη δραστική επιτάχυνση της διαδικασίας επιλογής, εξαλείφοντας την ανάγκη φυσικών φακέλων και χρονοβόρων ελέγχων πληρότητας.