Υπό κράτηση τέθηκε ο πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου που συνελήφθη στα μέσα της περασμένης εβδομάδας από τις γαλλικές αρχές στη Μεσόγειο, καθώς διερευνάται εάν το πλοίο έπλεε υπό ψευδή σημαία. Την εξέλιξη ανακοίνωσε η εισαγγελία της Μασσαλίας, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας.

Το δεξαμενόπλοιο Grinch συνελήφθη την Πέμπτη και οδηγήθηκε στο λιμάνι της Μασσαλίας, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι ανήκει στον αποκαλούμενο «σκιώδη στόλο», μέσω του οποίου η Ρωσία συνεχίζει να εξάγει πετρέλαιο παρά τις διεθνείς κυρώσεις.

🇫🇷 French army footage shows interception of suspected Russian tanker Images provided by the French Armed Forces General Staff show the French Navy’s intervention of the Grinch tanker, suspected of belonging to the Russian ‘shadow fleet’. pic.twitter.com/y9147ERKMG — AFP News Agency (@AFP) January 25, 2026

Αν και οι γαλλικές αρχές δεν αναφέρονται ρητά στη Ρωσία στην επίσημη ανακοίνωσή τους, το ιστορικό του πλοίου και η διαδρομή του βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνητών.

Υπό κράτηση ο 58χρονος πλοίαρχος – Έλεγχοι στα έγγραφα

Ο 58χρονος Ινδός πλοίαρχος κρατείται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, επίσης Ινδοί, παραμένουν επί του πλοίου. Σύμφωνα με την εισαγγελία, βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι για τα ναυτιλιακά έγγραφα και την επαλήθευση της σημαίας που φέρει το δεξαμενόπλοιο.

Το Grinch απέπλευσε από το ρωσικό λιμάνι του Μούρμανσκ στις αρχές Ιανουαρίου και, σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία, έφερε σημαία των Νησιών Κομόρος, γεγονός που αποτελεί βασικό αντικείμενο της έρευνας.

Κυρώσεις κατά της Ρωσίας και ο «σκιώδης στόλος»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει συνολικά 19 δέσμες κυρώσεων στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Παρά τα περιοριστικά μέτρα, η Μόσχα έχει καταφέρει να προσαρμοστεί και εξακολουθεί να εξάγει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, κυρίως προς την Ινδία και την Κίνα, συχνά σε μειωμένες τιμές.

Μεγάλο μέρος αυτών των εξαγωγών πραγματοποιείται μέσω πλοίων του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», τα οποία χρησιμοποιούν πρακτικές όπως αλλαγές σημαίας ή ασαφή ιδιοκτησιακά σχήματα, με σκοπό την παράκαμψη των κυρώσεων.

Προηγούμενο περιστατικό τον Οκτώβριο

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο η Γαλλία είχε συλλάβει ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο, το Boracay, στο οποίο είχαν επιβληθεί κυρώσεις. Το πλοίο είχε τελικά αφεθεί ελεύθερο και του επετράπη να αποπλεύσει έπειτα από λίγες ημέρες.

Τέλος, η έρευνα για το Grinch βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις γαλλικές αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.