Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν ένα μυστικό οπλικό σύστημα, γνωστό ως «The Discombobulator» (Αποσυντονιστής), για να «παραλύσουν» τον στρατιωτικό εξοπλισμό της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Post.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Το Discombobulator. Δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω γι’ αυτό», σχολιάζοντας τις πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν ένα όπλο παλμικής ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε στο Καράκας. Όπως είπε, το όπλο έκανε τον εξοπλισμό της Βενεζουέλας «μη λειτουργικό».

«Δεν κατάφεραν να εκτοξεύσουν ποτέ τους πυραύλους τους. Είχαν ρωσικούς και κινεζικούς πυραύλους, αλλά δεν κατάφεραν να εκτοξεύσουν ούτε έναν», δήλωσε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι: «Εμείς μπήκαμε, αυτοί πάτησαν τα κουμπιά τους και τίποτα δεν λειτούργησε. Ήταν έτοιμοι για εμάς».

Σε παλαιότερη αναφορά του, περιγράφοντας την επιδρομή στο συγκρότημα του Μαδούρο, ο Τραμπ είχε αναφέρει ότι οι ΗΠΑ είχαν σβήσει «σχεδόν όλα τα φώτα στο Καράκας», χωρίς όμως να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκε αυτό.

Μαρτυρίες από τη Βενεζουέλα

Η αποκάλυψη του Τραμπ φαίνεται να επιβεβαιώνει μαρτυρίες πρώην φρουρού του Μαδούρο, ο οποίος ανέφερε ότι όταν ξεκίνησε η επίθεση των ΗΠΑ, «ξαφνικά όλα μας τα ραντάρ σταμάτησαν να λειτουργούν, χωρίς καμία εξήγηση», όπως μετέδωσε το αμερικανικό μέσο.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι «το επόμενο πράγμα που είδαμε ήταν drones, πολλά drones, να πετούν πάνω από εκεί που βρισκόμασταν. Δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε». Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τον φρουρό, εμφανίστηκαν ελικόπτερα που μετέφεραν περίπου 20 Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή.

«Κάποια στιγμή, έριξαν κάτι. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ήταν σαν ένα πολύ έντονο ηχητικό κύμα. Ένιωσα λες και το κεφάλι μου εκρήγνυται», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «όλοι αρχίσαμε να αιμορραγούμε από τη μύτη. Μερικοί έκαναν εμετό. Πέσαμε στο έδαφος, ανίκανοι να κινηθούμε. Δεν μπορούσαμε καν να σηκωθούμε μετά από αυτό το ηχητικό όπλο ή ό,τι κι αν ήταν».