Για ακόμη μία φορά η Μινεάπολη «φλέγεται», έπειτα από τη δολοφονία 37χρονου Αμερικανού πολίτη από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE.

Ο άνδρας έπεσε νεκρός το Σάββατο (24/1), δεχόμενος επανειλημμένους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης, πυροδοτώντας νέο κύμα οργής, μαζικές κινητοποιήσεις και σοβαρά ερωτήματα για τη δράση των ομοσπονδιακών δυνάμεων.

Δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό μέσα σε δύο εβδομάδες

Πρόκειται για τη δεύτερη θανατηφόρα εμπλοκή της ICE στη Μινεάπολη μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων, στο πλαίσιο επιχείρησης μαζικών συλλήψεων μεταναστών, την οποία τοπικοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν «απάνθρωπη και ανεξέλεγκτη».

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι το θύμα ήταν οπλισμένο και πλησίασε πράκτορες που επιχειρούσαν τη σύλληψη «παράνομου αλλοδαπού», κάνοντας λόγο για πυροβολισμούς «σε αυτοάμυνα». Η τοπική αστυνομία, ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι ο 37χρονος διέθετε νόμιμη άδεια οπλοφορίας, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω την επίσημη εκδοχή.

Το βίντεο που προκαλεί σοκ

Βίντεο αυτόπτη μάρτυρα, που περιήλθε στην κατοχή του Associated Press, καταγράφει τη στιγμή της έντασης στη λεωφόρο Nicollet. Σε αυτό διακρίνεται πράκτορας να σπρώχνει διαδηλωτή, να ακολουθεί συμπλοκή και στη συνέχεια τουλάχιστον επτά πράκτορες να περικυκλώνουν τον άνδρα, ο οποίος ακινητοποιείται στο έδαφος.

Ακούγεται ένας πυροβολισμός – χωρίς να είναι σαφές από πού προήλθε – και ακολουθούν κι άλλοι. Οι πράκτορες απομακρύνονται, αφήνοντας τον άνδρα ακίνητο στο οδόστρωμα. Λίγο αργότερα, οι ομοσπονδιακές δυνάμεις κάνουν χρήση χημικών και δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος.

Another angle showing the ICE shooting incident in Minneapolis. pic.twitter.com/Sh26CvrpUa — Clash Report (@clashreport) January 24, 2026

Ποιος ήταν ο 37χρονος

Η οικογένεια του θύματος αποκάλυψε ότι πρόκειται για τον Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, 37 ετών, νοσηλευτή ΜΕΘ στο σύστημα Υγείας των Βετεράνων. Ήταν Αμερικανός πολίτης, γεννημένος στο Ιλινόι, χωρίς ποινικό μητρώο.

Σύμφωνα με τον πατέρα του, ο Πρέτι συμμετείχε ενεργά σε διαδηλώσεις μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της ICE νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους και ήταν εξοργισμένος με όσα συνέβαιναν στη Μινεάπολη και σε όλη τη χώρα», δήλωσε σε διεθνές μέσο. «Έβλεπε τη διαμαρτυρία ως πράξη φροντίδας για τους άλλους».

Alex Jeffrey Pretti has been identified as the 37-year-old male who was shot and killed by agents with Border Patrol and Immigration & Customs Enforcement (ICE) during a scuffle today in Minneapolis, Minnesota. Pretti had no extensive criminal record and worked as a nurse with… pic.twitter.com/B9yXud9liO — OSINTdefender (@sentdefender) January 24, 2026

«Αηδιαστικά ψέματα» της κυβέρνησης, λένε οι γονείς του Πρέτι

Οι γονείς του Πρέτι καταδίκασαν τα «αηδιαστικά ψέματα» της κυβέρνησης Τραμπ για τον γιο τους και απέρριψαν κατηγορηματικά την εκδοχή της για το επεισόδιο.

«Φαίνεται ξεκάθαρα πως ο Άλεξ δεν κρατάει όπλο όταν δέχεται επίθεση από τους δολοφονικούς και άνανδρους τραμπούκους της ICE του Τραμπ. Έχει το τηλέφωνό του στο δεξί χέρι και το αριστερό χέρι είναι υψωμένο πάνω από το κεφάλι του καθώς προσπαθεί να προστατεύσει τη γυναίκα που πράκτορες της ICE είχαν σπρώξει στο έδαφος και της έριχναν σπρέι πιπεριού», ανέφεραν ο Μάικλ και η Σούζαν Πρέτι στο CNN.

«Τα αηδιαστικά ψέματα που ειπώθηκαν για τον γιο μας από την κυβέρνηση είναι κατακριτέα και απωθητικά», ανέφεραν οι γονείς του Πρέτι, που δήλωσαν πως είναι «συντετριμμένοι αλλά και πολύ οργισμένοι».

«Ο Άλεξ ήταν ένας καλόκαρδος άνθρωπος που νοιαζόταν πολύ για την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και τους αμερικανούς βετεράνους τους οποίους φρόντιζε ως νοσηλευτής ΜΕΘ στο νοσοκομείο βετεράνων της Μινεάπολης», δήλωσαν. «Ο Άλεξ ήθελε να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς, δεν θα είναι μαζί μας για να διαπιστώσουμε τον αντίκτυπο του. Δεν χρησιμοποιούμε τον χαρακτηρισμό “ήρωας” ελαφρά τη καρδία. Ωστόσο, η τελευταία του σκέψη και πράξη ήταν να προστατεύσει μια γυναίκα», ανέφεραν στο CNN.

Ανοιχτή σύγκρουση Πολιτείας – Λευκού Οίκου

Ο κυβερνήτης της Μινεσότας, Τιμ Γουόλτς, ζήτησε η έρευνα για τον θάνατο να ανατεθεί στις τοπικές αρχές και όχι σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες, δηλώνοντας: «Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε το ομοσπονδιακό κράτος για την έρευνα».

Κατηγόρησε την ICE ότι «σπέρνει χάος και βία» και κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει άμεσα τους πράκτορες από την Πολιτεία. «Δεν έχω μεγάλη εμπιστοσύνη ότι ο Τραμπ θα κάνει το σωστό», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την αποστολή ενισχύσεων από FBI, DEA και ATF στη Μινεσότα, κίνηση που πολλοί ερμηνεύουν ως περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της κατάστασης.

TODAY: Hundreds of thousands in Minnesota braved -10°F weather to march through downtown Minneapolis as part of the statewide general strike demanding ICE out of the Twin Cities. pic.twitter.com/LkvkxFztJI — BreakThrough News (@BTnewsroom) January 23, 2026

Ο Τραμπ ανεβάζει τους τόνους

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη μέσω social media, κατηγορώντας τον κυβερνήτη Γουόλτς και τον δήμαρχο της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, ότι «υποκινούν εξέγερση» με τη ρητορική τους. Παράλληλα, διερωτήθηκε γιατί η τοπική αστυνομία «δεν προστάτευσε τους πράκτορες της ICE».

Η στάση του ήρθε σε αντίθεση με εκείνη του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε καλέσει νωρίτερα σε αποκλιμάκωση.

«Πόσοι ακόμη πρέπει να πεθάνουν;»

Ο δήμαρχος Μινεάπολης δήλωσε πως είδε βίντεο όπου «έξι μασκοφόροι πράκτορες ξυλοκοπούν έναν δημότη μας και τον πυροβολούν μέχρι θανάτου», θέτοντας το ερώτημα: «Πόσοι ακόμη κάτοικοι, πόσοι ακόμη Αμερικανοί πρέπει να πεθάνουν για να τερματιστεί αυτή η επιχείρηση;»

Την ίδια στιγμή, ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης αποκάλυψε ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες επιχείρησαν να αποκλείσουν τις τοπικές δυνάμεις από τη σκηνή του εγκλήματος, επαναλαμβάνοντας ένα μοτίβο που έχει καταγραφεί και σε προηγούμενες υποθέσεις.