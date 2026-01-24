Ένας 37χρονος Αμερικανός πολίτης, ο Άλεξ Πρέτι, νοσηλευτής και αθλητής, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη το πρωί του Σαββάτου (24.01.2026), ενώ προστάτευε γυναίκες κατά τη διάρκεια συμπλοκής εν μέσω διαδηλώσεων.

Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο επεισόδιο με εμπλοκή πρακτόρων της ICE στη Μινεσότα μέσα σε δύο εβδομάδες, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλες διαδηλώσεις πολιτών.

Η δολοφονία συνέβη στο πλαίσιο επιχείρησης για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών στη Μινεσότα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αντέδρασε μέσω της πλατφόρμας Truth Social με ανάρτηση που υποστηρίζει τις ενέργειες της ICE, αναφερόμενος στη σύλληψη και απομάκρυνση 12.000 παράνομων αλλοδαπών εγκληματιών από τη Μινεσότα.

Νέα βίντεο που αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο ρίχνουν φως στο φονικό περιστατικό στη Μινεάπολη, στο οποίο ενεπλάκησαν ομοσπονδιακοί πράκτορες και έχασε τη ζωή του ο 37χρονος Αμερικανός Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, κάτοικος της πόλης.

Στα πλάνα φαίνεται ο Πρέτι να επιχειρεί να προστατεύσει μια γυναίκα, την οποία πράκτορες σπρώχνουν και ρίχνουν στο οδόστρωμα κατά τη διάρκεια συγκρούσεων και διαδηλώσεων.

Την ώρα που προσπαθεί να τη βοηθήσει, οι πράκτορες τον ψεκάζουν εξ επαφής με σπρέι πιπεριού, με αποτέλεσμα να σωριαστεί πάνω της.

Αμέσως μετά, σύμφωνα με το βίντεο, δέχεται επίθεση από πολλούς πράκτορες, ανάμεσά τους και άτομα με πολιτικά ρούχα. Η πιο καθοριστική στιγμή καταγράφεται περίπου στο 40ό δευτερόλεπτο, όταν ένας πράκτορας με γκρι μπουφάν φαίνεται να παίρνει το όπλο του Πρέτι —όπλο για το οποίο, σύμφωνα με διαθέσιμες αναφορές, ο 37χρονος διέθετε νόμιμη άδεια— και να απομακρύνεται από το σημείο.

Ο θανάσιμος πυροβολισμός κατά του Τζέφρι Πρέτι αποτελεί το δεύτερο θανατηφόρο συμβάν με εμπλοκή πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεσότα μέσα σε δύο εβδομάδες, προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις πολιτών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών.

«Ας αφήσουμε τους πατριώτες της ICE να κάνουν τη δουλειά τους! 12.000 παράνομοι αλλοδαποί εγκληματίες έχουν συλληφθεί και απομακρυνθεί από τη Μινεσότα», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, σχολιάζοντας τη νέα δολοφονία πολίτη από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το θύμα, ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι, πυροβολήθηκε ενώ προσπαθούσε να προστατεύσει γυναίκες κατά τη διάρκεια συμπλοκής εν μέσω διαδηλώσεων. Ο Πρέτι ήταν Αμερικανός πολίτης, νοσηλευτής και αθλητής.

Ο 37χρονος συμμετείχε στις διαδηλώσεις που συνεχίζονται στη Μινεάπολη, όπου οι εντάσεις μεταξύ πολιτών και πρακτόρων της ICE έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν μετά τη δολοφονία μιας γυναίκας πριν από δύο εβδομάδες στην ίδια πολιτεία και την παρουσία χιλιάδων πρακτόρων που πραγματοποιούν ελέγχους σε μετανάστες με τη στήριξη του Τραμπ.

Βίντεο από τη δολοφονία του 37χρονου

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν τη στιγμή που οι πράκτορες της ICE ανοίγουν πυρ εναντίον του 37χρονου. Ο άνδρας φέρεται να είχε μαζί του όπλο και δύο γεμιστήρες και, σύμφωνα με τις αρχές, σκόπευε να επιτεθεί στους ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Το νέο περιστατικό αστυνομικής βίας σημειώθηκε μόλις δύο εβδομάδες μετά τη δολοφονία μιας 37χρονης γυναίκας από πράκτορα της ICE μέσα στο αυτοκίνητό της. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιμένει ότι ο πράκτορας ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της πολιτείας, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε ότι ο άνδρας βρέθηκε αναίσθητος με «πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς». Όπως ανέφερε, «πρόκειται για έναν 37χρονο λευκό άνδρα, κάτοικο της Μινεάπολης, που πιστεύεται ότι είναι Αμερικανός πολίτης».

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας κατονόμασε το θύμα ως Άλεξ Τζέφρι Πρέτι και ανέφερε ότι ήταν οπλισμένος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πλησίασε τους πράκτορες την ώρα που εκτελούσαν επιχείρηση εναντίον ενός «παράνομου αλλοδαπού» και οι ομοσπονδιακοί πυροβόλησαν «αμυνόμενοι». Μετά το περιστατικό, οι αρχές έλαβαν «μέτρα ελέγχου του πλήθους», καθώς περίπου 200 «ταραξίες» επιτέθηκαν στις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Αντιδράσεις Τραμπ και πολιτικών

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε το νέο αιματηρό περιστατικό στη «διαφθορά των Δημοκρατικών». Σε ανάρτησή του στο Truth Social, συνοδευόμενη από φωτογραφία του όπλου του θύματος, υποστήριξε ότι η ICE «έπρεπε να προστατεύσει τον εαυτό της – κάτι που δεν είναι εύκολο».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ κατηγόρησε τις τοπικές αρχές για «πολιτική ανοιχτών συνόρων» και «οικονομική απάτη», τονίζοντας πως «θέλουμε τα χρήματα πίσω, και τα θέλουμε τώρα». Κάλεσε επίσης να «αφεθούν οι πατριώτες της ICE να κάνουν τη δουλειά τους», σημειώνοντας ότι 12.000 παράνομοι αλλοδαποί εγκληματίες έχουν ήδη απομακρυνθεί από τη Μινεσότα.

Αντίδραση δημάρχου και κυβερνήτη

Η Μινεάπολη παραμένει σε αναβρασμό, με διαδηλώσεις κατά της παρουσίας των ομοσπονδιακών πρακτόρων. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, οι πράκτορες χρησιμοποίησαν χημικά και δακρυγόνα για να διαλύσουν τα πλήθη.

Ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι δήλωσε ότι «μόλις είδε ένα βίντεο όπου έξι μασκοφόροι πράκτορες ξυλοκοπούν έναν δημότη μας και τον πυροβολούν μέχρι θανάτου», διερωτώμενος πόσοι ακόμη πολίτες πρέπει να πεθάνουν για να τερματιστεί η επιχείρηση. Η γερουσιαστής Τίνα Σμιθ χαρακτήρισε το περιστατικό «καταστροφικό».

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο ζητώντας την άμεση απόσυρση των «χιλιάδων βίαιων, ανεκπαίδευτων πρακτόρων» της ICE, χαρακτηρίζοντας το νέο περιστατικό «αποκρουστικό» και καλώντας τον πρόεδρο να τερματίσει την επιχείρηση.