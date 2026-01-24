Νέο βίντεο του διαδηλωτή που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη το πρωί του Σαββάτου φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με το αφήγημα που παρουσίασε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS).

Μετά τον πυροβολισμό, το DHS ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το «άτομο πλησίασε αξιωματικούς της Συνοριακής Περιπολίας των ΗΠΑ με ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών, όπως φαίνεται εδώ».

🚨BREAKING: NEW Video shows moments before ICE/Border Patrol agents executed the man in Minneapolis, as he lay motionless on the ground. In the video, a 51 year old the man was filming agents when they come over and push him, with only his phone in his hand. No gun, no threat.… pic.twitter.com/bAgUdVjDxz — Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) January 24, 2026

Another angle of the fatal shooting has now been released. Source: Drop Site Newspic.twitter.com/uoK5WkB6VQ https://t.co/FcAQEe7mO9 — Clash Report (@clashreport) January 24, 2026

Το DHS δημοσίευσε φωτογραφία ενός όπλου, το οποίο, όπως υποστηρίζει, κρατούσε ο άνδρας τη στιγμή που η ICE τον πυροβόλησε «σε αυτοάμυνα».

Ωστόσο, νέο βίντεο που κατακλύζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον άνδρα να κρατά ένα κινητό τηλέφωνο, και όχι όπλο, σε ό,τι φαίνεται να είναι οι στιγμές που προηγήθηκαν του πυροβολισμού.

Ο λογαριασμός @TheJFreakinC στην πλατφόρμα X έγραψε:

«ΝΕΟ βίντεο δείχνει τις στιγμές πριν οι πράκτορες της ICE/της Συνοριακής Περιπολίας εκτελέσουν τον άνδρα στη Μινεάπολη, ενώ βρισκόταν ακίνητος στο έδαφος. Στο βίντεο, ο άνδρας κατέγραφε τους πράκτορες ενώ εκείνοι πλησιάζουν και τον σπρώχνουν, με μοναδικό αντικείμενο στο χέρι του το κινητό του. Κανένα όπλο, καμία απειλή. Απλώς ένας άνθρωπος που ασκούσε το δικαίωμά του στην Πρώτη Τροπολογία».

Αμερικανός πολίτης κάτοικος της Μινεάπολης το θύμα

Το θύμα πρόκειται για τον Alex Jeffrey Pretti, κάτοικο της πόλης και Αμερικανό πολίτη. Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας το θύμα ήταν 37 ετών.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε ότι ο άνδρας που πυροβολήθηκε ήταν 37χρονος λευκός άνδρας χωρίς σοβαρό ποινικό παρελθόν, με μοναδικές καταγραφές ορισμένες κλήσεις στάθμευσης. Πηγές των αρχών επιβολής του νόμου ανέφεραν το Σάββατο ότι τα αρχεία τους δείχνουν πως ο Pretti δεν είχε σοβαρό ποινικό μητρώο.

Ο Ο’Χάρα είπε επίσης ότι ο άνδρας ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου και διέθετε σχετική άδεια. Σύμφωνα με αρχεία, ο Pretti είχε φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Πολιτειακά αρχεία δείχνουν ότι του είχε χορηγηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή το 2021, η οποία παραμένει σε ισχύ έως τον Μάρτιο του 2026.

Σοκαριστικά βίντεο

🚨 BREAKING: The armed man who fought Border Patrol and was subsequently shot this morning in Minneapolis has died, per the City of Minneapolis They’re going to burn this freaking place to the ground. Pray hard for our agents today 🙏🏻 pic.twitter.com/i9zrWGDzw7 — Nick Sortor (@nicksortor) January 24, 2026

«Δράστης» το θύμα για τον Τραμπ

Με επιθετικό τόνο ήταν η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τους εξ επαφής πυροβολισμούς και τον θάνατο του 37χρονου άνδρα στη Μινεάπολη.

Ο Αμερινακός πρόεδρος, με μία άκρως επιθετική ανάρτηση στο Truth Social, χαρακτηρίζει «δράστη» τον 37χρονο άνδρα που δέχθηκε τα πυρά των ομοσπονδιακών αστυνομικών, παρουσιάζοντας φωτογραφία με το όπλο που βρέθηκε πάνω στον άνθρωπο πολυ έχασε τη ζωή του, λέγοντας ότι είχε δύο γεμιστήρες με σφαίρες.

Παράλληλα, εξαπολύει τα «πυρά» του εναντίον του κυβερνήτη της Μινεάπολης και του Δημάρχου, λέγοντας πως είναι εκείνοι που υποκινούν την εξέγερση των πολιτών, απέναντι στη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί και στις αρχές που καλούνται να την επιβάλουν.

«Αυτό είναι το όπλο του δράστη, γεμάτο (με δύο επιπλέον γεμάτους γεμιστήρες!), και έτοιμο να χρησιμοποιηθεί – Τι είναι όλο αυτό; Πού είναι η τοπική αστυνομία; Γιατί δεν τους επετράπη να προστατεύσουν τους αξιωματικούς της ICE; Ο Δήμαρχος και ο Κυβερνήτης τους απέλυσαν;», αναφέρει στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος και συνεχίζει:

«Αναφέρεται ότι σε πολλούς από αυτούς τους αστυνομικούς δεν επετράπη να κάνουν τη δουλειά τους, που ήταν να προστατέψουν τα μέλη της ICE. Η ICE έπρεπε να προστατευτεί — Δεν είναι εύκολο πράγμα! Γιατί η Ilhan Omar έχει 34 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό της; Και πού είναι τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από την κάποτε σπουδαία Πολιτεία της Μινεσότα; Βρισκόμαστε εκεί λόγω μαζικής νομισματικής απάτης, με δισεκατομμύρια δολάρια να λείπουν, και παράνομων εγκληματιών που τους επετράπη να διεισδύσουν στην Πολιτεία μέσω της Πολιτικής Ανοικτών Συνόρων των Δημοκρατικών. Θέλουμε τα χρήματα πίσω, και τα θέλουμε πίσω, ΤΩΡΑ. Αυτοί οι απατεώνες που έκλεψαν τα χρήματα θα πάνε φυλακή, εκεί που ανήκουν! Αυτό δεν διαφέρει από μια πραγματικά μεγάλη ληστεία τράπεζας».

Και συνεχίζει: «Πολλά από αυτά που βλέπετε είναι μια ΚΑΛΥΨΗ για αυτήν την κλοπή και την απάτη. Ο Δήμαρχος και ο Κυβερνήτης υποκινούν την εξέγερση με την πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους! Αντίθετα, αυτοί οι υποκριτές πολιτικοί ανόητοι θα έπρεπε να ψάχνουν για τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από τον λαό της Μινεσότα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αφήστε τους πατριώτες του ICE να κάνουν τη δουλειά τους! 12.000 παράνομοι αλλοδαποί εγκληματίες, πολλοί από τους οποίους βίαιοι, έχουν συλληφθεί και έχουν εκδιωχθεί από τη Μινεσότα. Αν ήταν ακόμα εκεί, θα βλέπατε κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που βλέπετε σήμερα».