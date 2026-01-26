Έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο θεωρούμενος αρχηγός του κυκλώματος, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι από τους 11 που απολογήθηκαν για την υπόθεση εξαπάτησης καταναλωτών υγρών καυσίμων μέσω παράνομου λογισμικού.

Με έξι προσωρινά κρατούμενους, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία απολογιών για τους συνολικά 13 κατηγορούμενους που εμπλέκονται στην υπόθεση εξαπάτησης καταναλωτών καυσίμων μέσω ειδικού λογισμικού. Χθες απολογήθηκαν 11 άτομα, με τη διαδικασία να συνεχίζεται σήμερα για τους δύο τελευταίους.

Οι απολογίες ξεκίνησαν χθες, όταν οι 11 κατηγορούμενοι βρέθηκαν ενώπιον του ανακριτή. Με κοινή απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα, στη φυλακή οδηγούνται ο 43χρονος που φέρεται ως βασικός οργανωτής, με συμμετοχή στην ιδιοκτησία περίπου 20 πρατηρίων καυσίμων, καθώς και άλλοι πέντε συνεργοί του, μεταξύ των οποίων ο στενός του συνεργάτης. Πέντε ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλειονότητα των κατηγορουμένων αρνήθηκε τις κατηγορίες κατά την απολογία τους. Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, η εγκληματική ομάδα είχε εγκαταστήσει λογισμικό στους υπολογιστές πρατηρίων, το οποίο επέτρεπε τον έλεγχο και τη μείωση των ποσοτήτων καυσίμων που παραδίδονταν στους πελάτες, χωρίς εκείνοι να το αντιλαμβάνονται.

Τα παράνομα κέρδη του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια. Ανάμεσα στους 13 κατηγορούμενους περιλαμβάνονται δύο στελέχη και δύο τεχνικοί υπάλληλοι της εταιρείας που ανέπτυξε το λογισμικό, καθώς και πρατηριούχοι ή υπεύθυνοι των περίπου 20 πρατηρίων όπου είχε εγκατασταθεί το παράνομο πρόγραμμα.