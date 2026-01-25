Το δρόμο για τη φυλακή παίρνουν τέσσερις κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται ως μέλη του κυκλώματος που μέσω λογισμικού εξαπατούσε καταναλωτές «πειράζοντας» τις αντλίες σε σε 20 πρατήρια υγρών καυσίμων, στην Αττική.

Πολύωρες απολογίες

Η απόφαση για την προσωρινή κράτηση τους ελήφθη μετά από πολύωρες απολογίες με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα μέχρι τώρα έχουν απολογηθεί οκτώ κατηγορούμενοι με τέσσερις εξ αυτών να οδηγούνται στη φυλακή και τους υπόλοιπους να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Εγγυοδοσία 10.000 ευρώ

Κατά περίπτωση, επιβλήθηκαν οι όροι της υποχρεωτικής εμφάνισης σε ΑΤ και της καταβολής εγγυοδοσίας 10.000 ευρώ

Οι απολογίες για τους υπόλοιπους πέντε κατηγορούμενους συνεχίζονται και αναμένεται να ολοκληρωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες αφού προηγουμένως ανακριτής και εισαγγελέας αποφασίσουν και για την ποινική μεταχείριση των ποινικά ελεγχόμενων προσώπων που είχαν συλληφθεί τις προηγούμενες μέρες.

Πώς τους έπιασαν

Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Τελωνεία – ΕΛΥΤ) και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε καταναλωτές μέσω τεχνολογίας αλλοίωσης μετρήσεων στις αντλίες καυσίμων και στα συστήματα εισροών-εκροών πρατηρίων.

Οι δράστες παρέδιδαν μικρότερες ποσότητες καυσίμων, αποκομίζοντας σημαντικά παράνομα κέρδη.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων, σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Δράμα, η Μαγνησία, η Εύβοια, η Λάρισα και η Πιερία. Κατά τη διάρκεια των ερευνών έγιναν ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε 20 πρατήρια, 9 κατοικίες και γραφεία εταιρείας.

Συνελήφθησαν συνολικά 13 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και ο φερόμενος αρχηγός, ενώ άλλα 5 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, παραβίαση νόμων περί αλλοίωσης μετρητών καυσίμων και λογισμικού, έκδοση πλαστών αποδείξεων, αθέμιτο ανταγωνισμό, φορολογικές παραβάσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.