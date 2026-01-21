Οι 13 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για διάφορα κακουργήματα, μεταξύ των οποίων διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένη απάτη και αλλοίωση στο σύστημα εισροών-εκροών πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Βαριές κατηγορίες για σειρά κακουργηματικών πράξεων αντιμετωπίζουν οι 13 συλληφθέντες που φέρονται ως μέλη κυκλώματος που πείραζαν τις αντλίες στα πρατήρια υγρών καυσίμων και εξαπατούσαν τους καταναλωτές.

Ο εισαγγελέας με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας άσκησε σε βάρος των συλληφθέντων κατά περίπτωση ποινική δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συμμετοχή σε αυτή, διακεκριμένη απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου και ιδιωτών άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, αλλοίωση στο σύστημα εισροών – εκροών, διακεκριμένη παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.

Όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, ενώ κατά πληροφορίες αναμένεται και η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος 5 προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και δεν έχουν συλληφθεί. Γεγονός που σημαίνει ότι θα διευρυνθεί ο κατάλογος των κατηγορουμένων. Όπως έχουν δικαίωμα αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ώστε ανακριτής και εισαγγελέας να αποφανθούν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε όλη τη χώρα

Αστυνομική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας πραγματοποιήθηκε το πρωί της 20ης Ιανουαρίου 2026, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στον χώρο των καυσίμων.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και εκτάθηκε σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, καθώς και της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα μέλη της οργάνωσης είχαν εγκαταστήσει ειδικό παράνομο λογισμικό σε πρατήρια υγρών καυσίμων, μέσω του οποίου εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας μικρότερες ποσότητες καυσίμου από αυτές που αναγράφονταν στις αντλίες.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ΕΛ.ΑΣ. αποκαλύπτει τον τρόπο δράσης του κυκλώματος. Σε υπολογιστή που βρισκόταν σε γραφείο πίσω από το πρατήριο, με κλειδωμένη πόρτα, οι δράστες έμπαιναν στα έγγραφα και τις αποθηκευμένες εικόνες· με διπλό κλικ σε συγκεκριμένο εικονίδιο εμφανιζόταν μια οθόνη που έγραφε pos9, όπου εισαγόταν κωδικός πρόσβασης που επέτρεπε την είσοδο στο παράνομο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το λογισμικό επέτρεπε στους εμπλεκόμενους να αποσπούν ποσά από 15 έως 35 ευρώ ανά ανεφοδιασμό, εξαπατώντας τους καταναλωτές στην αντλία.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 30 ταυτόχρονες έρευνες σε πρατήρια, εταιρείες και οικίες, ενώ έχουν συλληφθεί δέκα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.