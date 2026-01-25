Ο Αμερικανός αναρριχητής Alex Honnold κατάφερε να σκαρφαλώσει χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας τον ουρανοξύστη Taipei 101, ύψους 508 μέτρων, με live μετάδοση από το Netflix.

Ο Αμερικανός αναρριχητής Alex Honnold κατάφερε να σκαρφαλώσει έναν ουρανοξύστη στην Ταϊπέι χωρίς σχοινιά, ιμάντες ή οποιονδήποτε εξοπλισμό ασφαλείας και μεταδόθηκε live από το Netflix.

Το κτίριο, γνωστό ως Taipei 101 λόγω των 101 ορόφων του, έχει υψος 508 μέτρα και είναι κατασκευασμένο από ατσάλι, γυαλί και σκυρόδεμα. Ο σχεδιασμός του παραπέμπει σε καλάμι μπαμπού, σύμβολο δύναμης και ευελιξίας στην ασιατική κουλτούρα.

Ο Honnold έχει γίνει διεθνώς γνωστός ως ο πρώτος άνθρωπος που ανέβηκε το κάθετο γρανιτένιο βράχο El Capitan, στο εθνικό πάρκο Γιοσέμιτι της Καλιφόρνια, επίσης χωρίς κανένα μέσο ασφαλείας.

Το live στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Σάββατο, αλλά αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας. Τελικά πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix, το οποίο, σύμφωνα με το BBC,, είχε προβλέψει καθυστέρηση στη ροή σε περίπτωση ατυχήματος.

Μια εντυπωσιακή επίδοση

Ο Honnold ολοκλήρωσε την ανάβαση σε μία ώρα και 31 λεπτά, πανηγυρίζοντας το κατόρθωμά του με μία μόνο λέξη: “Sick.”

Ο Γάλλος Alain Robert, γνωστός ως “Spiderman”, είχε φτάσει στην κορυφή του Taipei 101 – τότε το ψηλότερο κτίριο του κόσμου– σε τέσσερις ώρες, χρησιμοποιώντας όμως σχοινιά και ιμάντες ασφαλείας.

Αντιδράσεις και στιγμές από την ανάβαση

Η αντιπρόεδρος της Ταϊβάν, Hsiao Bi-khim, συνεχάρη τον Honnold μέσω ανάρτησης στο X, γράφοντας: “Ομολογώ ότι θα ένιωθα κι εγώ sick».

Στην κορυφή τον υποδέχθηκε η σύζυγός του, η οποία είχε εκφράσει ανησυχία για τον άνεμο και τη ζέστη κατά τη διάρκεια της ανάβασης.

Ωστόσο, μια ακόμη απρόσμενη στιγμή σημειώθηκε όταν ο Honnold έφτασε στον 89ο όροφο.

Εκεί, πλήθος θαυμαστών τον επευφημούσε μέσα από τα παράθυρα, ενώ ο ίδιος συνέχισε ατάραχος να ανεβαίνει. Το στιγμιότυπο αυτό κοινοποιήθηκε αργότερα σε βίντεο από τον ίδιο και το Netflix στο Instagram.

Η πορεία ενός ακραίου αναρριχητή

Ο Honnold έχει πραγματοποιήσει πολλές ακραίες αναρριχήσεις στην καριέρα του. Το ντοκιμαντέρ Free Solo, που καταγράφει την ανάβασή του στο El Capitan ύψους 915 μέτρων, τιμήθηκε με Όσκαρ, καθιερώνοντάς τον ως έναν από τους πιο τολμηρούς αναρριχητές της εποχής του.