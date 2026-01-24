Η ζωντανή μετάδοση του Skyscraper Live στο Netflix ακυρώθηκε λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

«Λόγω καιρού, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με το σημερινό SkyscraperLIVE event», δήλωσε εκπρόσωπος της πλατφόρμας μόλις 30 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της ανάβασης στο Taipei 101. «Η εκδήλωση μεταφέρεται για το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στις 8 μ.μ. (3 π.μ. Κυριακής στην Ελλάδα). Η ασφάλεια παραμένει η κορυφαία μας προτεραιότητα και εκτιμούμε την κατανόησή σας».

Στα κοινωνικά δίκτυα η αναβολή έγινε δεκτή με κατανόηση και θετικά σχόλια για τη στάση του Netflix υπέρ της ασφάλειας.

Ένα εντυπωσιακό εγχείρημα με έμπνευση από τολμηρούς θρύλους

Ένα από τα πιο ακραία τηλεοπτικά πρότζεκτ ετοιμάζει το Netflix, φέρνοντας στο προσκήνιο την αναρρίχηση χωρίς σχοινιά και χωρίς δίχτυ ασφαλείας, σε μια εμπειρία που θυμίζει περισσότερο δοκιμασία αντοχής παρά απλό reality. Το «Skyscraper Live» έρχεται να «ταράξει τα νερά».

Το concept βασίζεται στο λεγόμενο free solo climbing — μια μορφή αναρρίχησης όπου ο αθλητής βασίζεται αποκλειστικά στη δύναμη, την τεχνική και την ψυχραιμία του. Η ένταση ανεβαίνει κατακόρυφα, καθώς κάθε λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο, ενώ η κάλυψη γίνεται με κινηματογραφική αισθητική και συνεχή εστίαση στον ανθρώπινο παράγοντα: Φόβος, συγκέντρωση, ρίσκο.

Το Netflix ποντάρει στο σοκ και την αδρεναλίνη, μετατρέποντας την αναρρίχηση σε τηλεοπτικό γεγονός που καθηλώνει τον θεατή από το πρώτο λεπτό. Δεν είναι απλώς θέαμα, αλλά μια ωμή καταγραφή των ορίων του ανθρώπινου σώματος και μυαλού.

Ήδη το εγχείρημα έχει προκαλέσει συζητήσεις για το κατά πόσο τέτοιου είδους ακραία projects έχουν θέση στη μαζική ψυχαγωγία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται για περιεχόμενο για όλους – αλλά για όσους αντέχουν.

