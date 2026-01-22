Το Netflix ετοιμάζει το τηλεοπτικό πρότζεκτ «Skyscraper», που παρουσιάζει την αναρρίχηση free solo, δηλαδή χωρίς σχοινιά και δίχτυ ασφαλείας.

Η παραγωγή εστιάζει στην ακραία προσπάθεια των αθλητών, αναδεικνύοντας τον φόβο, τη συγκέντρωση και το ρίσκο, μέσα από κινηματογραφική κάλυψη.

Στόχος της σειράς είναι να μετατρέψει την αναρρίχηση σε τηλεοπτικό γεγονός που προβάλλει τα όρια αντοχής του ανθρώπινου σώματος και μυαλού.

Ένα από τα πιο ακραία τηλεοπτικά πρότζεκτ ετοιμάζει το Netflix, φέρνοντας στο προσκήνιο την αναρρίχηση χωρίς σχοινιά και χωρίς δίχτυ ασφαλείας, σε μια εμπειρία που θυμίζει περισσότερο δοκιμασία αντοχής παρά απλό reality. Το «Skyscraper» έρχεται να «ταράξει τα νερά».

Το concept βασίζεται στο λεγόμενο free solo climbing — μια μορφή αναρρίχησης όπου ο αθλητής βασίζεται αποκλειστικά στη δύναμη, την τεχνική και την ψυχραιμία του. Η ένταση ανεβαίνει κατακόρυφα, καθώς κάθε λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο, ενώ η κάλυψη γίνεται με κινηματογραφική αισθητική και συνεχή εστίαση στον ανθρώπινο παράγοντα: Φόβος, συγκέντρωση, ρίσκο.

Το Netflix ποντάρει στο σοκ και την αδρεναλίνη, μετατρέποντας την αναρρίχηση σε τηλεοπτικό γεγονός που καθηλώνει τον θεατή από το πρώτο λεπτό. Δεν είναι απλώς θέαμα, αλλά μια ωμή καταγραφή των ορίων του ανθρώπινου σώματος και μυαλού.

Ήδη το εγχείρημα έχει προκαλέσει συζητήσεις για το κατά πόσο τέτοιου είδους ακραία projects έχουν θέση στη μαζική ψυχαγωγία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται για περιεχόμενο για όλους – αλλά για όσους αντέχουν.

Η ζωντανή μετάδοση είναι προγραμματισμένη για 23 Ιανουαρίου 2026, με το Netflix να το προωθεί ως μία από τις πιο… live εμπειρίες του περιεχομένου του.

Δείτε το trailer

Ένα από τα πιο ακραία τηλεοπτικά πρότζεκτ ετοιμάζει το Netflix, φέρνοντας στο προσκήνιο την αναρρίχηση χωρίς σχοινιά και χωρίς δίχτυ ασφαλείας, σε μια εμπειρία που θυμίζει περισσότερο δοκιμασία αντοχής παρά απλό reality. Το «Skyscraper» έρχεται να «ταράξει τα νερά».

Το concept βασίζεται στο λεγόμενο free solo climbing — μια μορφή αναρρίχησης όπου ο αθλητής βασίζεται αποκλειστικά στη δύναμη, την τεχνική και την ψυχραιμία του. Η ένταση ανεβαίνει κατακόρυφα, καθώς κάθε λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο, ενώ η κάλυψη γίνεται με κινηματογραφική αισθητική και συνεχή εστίαση στον ανθρώπινο παράγοντα: Φόβος, συγκέντρωση, ρίσκο.

Το Netflix ποντάρει στο σοκ και την αδρεναλίνη, μετατρέποντας την αναρρίχηση σε τηλεοπτικό γεγονός που καθηλώνει τον θεατή από το πρώτο λεπτό. Δεν είναι απλώς θέαμα, αλλά μια ωμή καταγραφή των ορίων του ανθρώπινου σώματος και μυαλού.

Ήδη το εγχείρημα έχει προκαλέσει συζητήσεις για το κατά πόσο τέτοιου είδους ακραία projects έχουν θέση στη μαζική ψυχαγωγία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται για περιεχόμενο για όλους – αλλά για όσους αντέχουν.

Η ζωντανή μετάδοση είναι προγραμματισμένη για 23 Ιανουαρίου 2026, με το Netflix να το προωθεί ως μία από τις πιο… live εμπειρίες του περιεχομένου του.

Δείτε το trailer