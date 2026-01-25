Σε εξέλιξη βρίσκεται στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ σε κοιμητήριο της βόρειας Γάζας, με στόχο τον εντοπισμό της σορού του Ραν Γκβίλι, του τελευταίου εναπομείναντα ομήρου.

Η ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαιώνει τη διεξαγωγή επιχείρησης ευρείας εμβέλειας από τις ισραηλινές δυνάμεις, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο ένοπλος βραχίονας της Χαμάς είχε προηγουμένως ενημερώσει μεσολαβητές για τον εντοπισμό της σορού του νεκρού ομήρου, γεγονός που φαίνεται πως οδήγησε στη σημερινή επιχείρηση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ σε κοιμητήριο της βόρειας Γάζας, με στόχο τον εντοπισμό της σορού του τελευταίου εναπομείναντα ομήρου, Ραν Γκβίλι. Η πληροφορία προέρχεται από επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «οι δυνάμεις του στρατού διεξάγουν μια επιχείρηση ευρείας εμβέλειας για να εντοπίσουν τη σορό (…) του Ραν Γκβίλι», χωρίς ωστόσο να παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρόοδο των ερευνών.

Νωρίτερα, ο ένοπλος βραχίονας της Χαμάς είχε ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι παρέδωσε πληροφορίες για τον εντοπισμό του νεκρού ομήρου. Οι πληροφορίες αυτές φέρεται να αποτέλεσαν την αφορμή για τη σημερινή επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Συνεδρίαση για το πέρασμα της Ράφα

Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο ανοίγματος του περάσματος της Ράφα στη Γάζα. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, το Ισραήλ εμφανίζεται διατεθειμένο να προχωρήσει μόνο εφόσον παραδοθούν τα λείψανα και του τελευταίου ομήρου που κρατείται στη Γάζα.

Το πέρασμα κοντά στη νότια πόλη της Ράφα, που συνδέει τη Γάζα με την Αίγυπτο, παραμένει κλειστό σχεδόν έναν χρόνο. Παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, οι ισραηλινές αρχές εξακολουθούν να περιορίζουν την πρόσβαση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Αλί Σάαθ, επικεφαλής της μεταβατικής διοίκησης για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε την Πέμπτη ότι το πέρασμα θα ανοίξει εκ νέου. Ωστόσο, το Ισραήλ φέρεται να αντιδρά, απαιτώντας πρώτα την παράδοση των λειψάνων του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας που είχε μεσολαβήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Στο μεταξύ, εκατοντάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν χθες το βράδυ, ζητώντας την επιστροφή του Ραν Γκβίλι, του 24χρονου αστυνομικού που σκοτώθηκε στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία του πολέμου στη Γάζα.