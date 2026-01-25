Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Λιοσίων, στο κέντρο της Αθήνας, το απόγευμα της Κυριακής.

Η πυροσβεστική διαπίστωσε ότι η φωτιά καίει κυρίως σκουπίδια στο εσωτερικό του κτιρίου και κινητοποίησε εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα για την κατάσβεση.

Η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στη Λιοσίων από το ύψος της οδού Ηπείρου για λόγους ασφαλείας.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Λιοσίων, στο κέντρο της Αθήνας, λίγο μετά τις επτά.

Αρχικά, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί εξωτερικά του κτιρίου. Ωστόσο, όταν έφτασαν στο σημείο οι πυροσβέστες, διαπίστωσαν ότι η εστία βρισκόταν στο εσωτερικό, όπου έκαιγαν υλικά – κυρίως σκουπίδια.

Διακοπή κυκλοφορίας στη Λιοσίων

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη Λιοσίων, από το ύψος της οδού Ηπείρου.

Περίπου στις 19:45 η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, όμως στο σημείο παρέμειναν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές αναζωπυρώσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή κίνδυνος για παρακείμενα κτίρια.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Παρόμοιο περιστατικό στη Λιοσίων τον Οκτώβριο

Παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί στη λεωφόρο Λιοσίων τον Οκτώβριο του 2025, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της 15ης Οκτωβρίου, γύρω στις 2:00, ξέσπασε φωτιά σε καφετέρια που βρισκόταν στο ισόγειο πολυκατοικίας, κάτω από κατοικίες.

Η πυρκαγιά έγινε γρήγορα αντιληπτή λόγω του πυκνού καπνού που κάλυψε τον χώρο, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ευτυχώς, η φωτιά περιορίστηκε στον χώρο της επιχείρησης και δεν επεκτάθηκε στα ανώτερα διαμερίσματα της πολυκατοικίας, αποτρέποντας τον κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές. Ωστόσο, προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές στον εξοπλισμό και το εσωτερικό της καφετέριας.

Για προληπτικούς λόγους και με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας όλων, οι ένοικοι της πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν προσωρινά από τα διαμερίσματά τους. Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε με ψυχραιμία και χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί ή προβλήματα, ενώ οι κάτοικοι επέστρεψαν στις κατοικίες τους μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τον απαραίτητο έλεγχο του κτιρίου.

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 15 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, πριν αυτή πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και απειλήσει το σύνολο του κτιρίου ή γειτονικές επιχειρήσεις. Η έγκαιρη και συντονισμένη επέμβασή τους αποδείχθηκε καθοριστική.

Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν την πυρκαγιά, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, όπως ηλεκτρολογική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος.