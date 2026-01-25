Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε αρτοποιείο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν την εστία της πυρκαγιάς και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε παρακείμενα καταστήματα.

Λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει προσωρινά διακοπεί από το ύψος της οδού Κεφαλληνίας έως την οδό Αγίου Μελετίου και από το ύψος της οδού Αριστοτέλους.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Μια μέρα πριν, ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Λευκωσίας, κοντά στην πλατεία Αμερικής. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, για να επιχειρήσει για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα. Από τον έλεγχο που έκαναν οι πυροσβέστες που μπήκαν στο φλεγόμενο διαμέρισμα δεν βρήκαν άτομα και συνεχίστηκε το έργο της κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά τέθηκε κατά τις 12:00 υπό μερικό έλεγχο από τους πυροσβέστες οι οποίοι παραμένουν στο σημείο για να ολοκληρώσουν την κατάσβεση.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου και στο Μοσχάτο, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μοσχάτου–Ταύρου, επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με 4 οχήματα και 10 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί σε άλλους χώρους του κτηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από εμπρησμό. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα mymoschato.gr κατά τον έλεγχο του χώρου διαπιστώθηκε σπασμένο τζάμι, από το οποίο άγνωστοι φέρεται να εισήλθαν στο κτήριο, προκαλώντας φθορές και βάζοντας φωτιά σε συγκεκριμένο γραφείο.

Στο σημείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο δήμαρχος Μοσχάτου–Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, μαζί με αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση και την εξέλιξη της έρευνας. Ο χώρος σφραγίστηκε, ενώ η φωτιά περιορίστηκε σε ένα γραφείο και δεν προκάλεσε γενικευμένες ζημιές στο κτήριο.