Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Λευκωσίας, κοντά στην πλατεία Αμερικής, λίγο μετά τις 11:00 το πρωί.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα για να επιχειρήσουν ενδεχόμενη διάσωση εγκλωβισμένων.

Οι πυροσβέστες δεν εντόπισαν εγκλωβισμένα άτομα και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο γύρω στις 12:00, παραμένοντας στο σημείο για πλήρη κατάσβεση.

Φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Λευκωσίας, κοντά στην πλατεία Αμερικής, ξέσπασε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, για να επιχειρήσει για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα. Από τον έλεγχο που έκαναν οι πυροσβέστες που μπήκαν στο φλεγόμενο διαμέρισμα δεν βρήκαν άτομα και συνεχίστηκε το έργο της κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά τέθηκε κατά τις 12:00 υπό μερικό έλεγχο από τους πυροσβέστες οι οποίοι παραμένουν στο σημείο για να ολοκληρώσουν την κατάσβεση.