Η ατυχία χτυπάει ξανά την πόρτα της Παρτιζάν, καθώς ο Βάνια Μαρίνκοβιτς υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα παραμείνει στα πιτς για μεγάλο διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μαρίνκοβιτς τραυματίστηκε στη χθεσινή αναμέτρηση της Παρτιζάν με τη Χάποελ, σε ένα ματς που ο κάπτεν των ασπρόμαυρων έβαλε την υπογραφή του στη μεγάλη νίκη επί των Ισραηλινών.

Η ενημέρωση της Παρτιζάν για τον τραυματισμό του Μαρίνκοβιτς

Kapiten Partizana Mozzart Bet Vanja Marinković, doživeo je povredu ahilove tetive u završnici sinoćne utakmice protiv Hapoela. Pregled i ultrazvuk u Minhenu, pokazali su da se radi o rupturi koja iziskuje duži oporavak. Vanja će po dolasku u Beograd obaviti i pregled magnetnom… pic.twitter.com/Zgs4LIlDhD — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) January 24, 2026

Η Παρτιζάν αναφέρει στην ενημέρωσή της ότι ο Μαρίνκοβιτς θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις στο Βελιγράδι τις επόμενες ημέρες, για να προχωρήσει σταδιακά η διαδικασία αποθεραπείας του αρχηγού των ασπρόμαυρων. Υπενθυμίζεται ότι το πλήγμα με τον Μαρίνκοβιτς ήρθε να προστεθεί στον «πονοκέφαλο» του Πενιαρόγια σχετικά με τις απουσίες της Παρτίζαν λόγω τραυματισμών.