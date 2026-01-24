Η ατυχία χτυπάει ξανά την πόρτα της Παρτιζάν, καθώς ο Βάνια Μαρίνκοβιτς υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα παραμείνει στα πιτς για μεγάλο διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μαρίνκοβιτς τραυματίστηκε στη χθεσινή αναμέτρηση της Παρτιζάν με τη Χάποελ, σε ένα ματς που ο κάπτεν των ασπρόμαυρων έβαλε την υπογραφή του στη μεγάλη νίκη επί των Ισραηλινών.

Η ενημέρωση της Παρτιζάν για τον τραυματισμό του Μαρίνκοβιτς

Η Παρτιζάν αναφέρει στην ενημέρωσή της ότι ο Μαρίνκοβιτς θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις στο Βελιγράδι τις επόμενες ημέρες, για να προχωρήσει σταδιακά η διαδικασία αποθεραπείας του αρχηγού των ασπρόμαυρων.

Υπενθυμίζεται ότι το πλήγμα με τον Μαρίνκοβιτς ήρθε να προστεθεί στον «πονοκέφαλο» του Πενιαρόγια σχετικά με τις απουσίες της Παρτίζαν λόγω τραυματισμών.

