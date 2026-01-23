Σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία το βράδυ της Παρασκευής, στις 11:30, προκαλώντας ανησυχία σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε μικρό εστιακό βάθος περίπου 11 χιλιομέτρων, γεγονός που εξηγεί γιατί η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο εύρος.

Οι σεισμολόγοι επισημαίνουν ότι οι επιφανειακοί σεισμοί γίνονται πιο έντονα αντιληπτοί, καθώς βρίσκονται πιο κοντά στην επιφάνεια της γης. Οι εκτιμήσεις για το μέγεθος και το βάθος του σεισμού ενδέχεται να αναθεωρηθούν, καθώς τα δεδομένα επανεξετάζονται από τα σεισμολογικά κέντρα.

Διαφορετικές εκτιμήσεις από σεισμολογικά ινστιτούτα

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (NOA) κατέγραψε τη δόνηση στα 5,3 Ρίχτερ, ενώ το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (UOA) την υπολόγισε στα 5,2 Ρίχτερ. Το Γεωφυσικό Εργαστήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (AUTH) ανέφερε μέγεθος 4,9 Ρίχτερ, ενώ το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) εκτίμησε τη δόνηση στα 5,2 Ρίχτερ.

Περιοχές όπου έγινε αισθητός ο σεισμός

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία, ο σεισμός έγινε αισθητός σχεδόν από όλους στην περιοχή του επίκεντρου και ενδέχεται να προκάλεσε ελαφρές έως μέτριες ζημιές.

Ιδιαίτερα αισθητός ήταν στο Σιντίργκι, περίπου 9 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, όπου αναφέρθηκαν μέτριες δονήσεις. Ασθενέστερα έγινε αισθητός στις πόλεις Μπιγαντίτς (26 χλμ.), Ακχισάρ (41 χλμ.), Ντεμίρτσι (42 χλμ.), Κιρκαγάτς (46 χλμ.) και Σόμα (50 χλμ.).

Ασθενής σεισμική δόνηση αναφέρθηκε και στη Μουσταφακεμαλπασά, περίπου 99 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς ή εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι αρχές και οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.