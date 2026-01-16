Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,0 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 180 μίλια ανοιχτά των ακτών του Όρεγκον, προκαλώντας δονήσεις που έγιναν αισθητές σε πολλές πόλεις κατά μήκος της δυτικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το σεισμικό γεγονός εκδηλώθηκε στις 10:25 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS). Περίπου τρεις ώρες αργότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, καταγράφηκε μετασεισμός μεγέθους 3,1 Ρίχτερ.

Η USGS εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα 65% να ακολουθήσουν και άλλοι μετασεισμοί στην περιοχή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Κάτοικοι σε πολλές περιοχές του Όρεγκον ανέφεραν ότι ένιωσαν τη δόνηση, ακόμη και στο Πόρτλαντ, το οποίο απέχει σχεδόν 300 μίλια από το υποθαλάσσιο επίκεντρο. Αναφορές για ελαφρές δονήσεις προήλθαν επίσης από το Ντάλας, το Γιουτζίν, το Σάλεμ και το Κους Μπέι, ενώ ενεργοποιήθηκε προληπτικά το τοπικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι.

Το Εθνικό Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας διευκρίνισε ότι ο σεισμός δεν προκάλεσε επικίνδυνα κύματα και δεν υπήρξε απειλή για τις ακτές των ΗΠΑ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο σεισμός σημειώθηκε κατά μήκος της πλάκας Juan de Fuca, η οποία σχετίζεται με τη ζώνη υποβύθισης Cascadia (Cascadia Subduction Zone – CSZ). Πρόκειται για μια ρηξιγενή ζώνη μήκους σχεδόν 700 μιλίων, που εκτείνεται ανοιχτά της δυτικής ακτής της Βόρειας Αμερικής και θεωρείται από τους επιστήμονες υπερήμερη για ένα μεγάλο σεισμικό γεγονός.

Η CSZ έχει χαρακτηριστεί από ειδικούς ως «Κοιμώμενος Γίγαντας», καθώς προσομοιώσεις δείχνουν ότι είναι ικανή να δώσει σεισμό μεγέθους έως και 9,0 Ρίχτερ, με εκτεταμένες επιπτώσεις στον βορειοδυτικό Ειρηνικό, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αστικών κέντρων όπως το Σιάτλ και το Πόρτλαντ.

Παρά τη γενικότερη ανησυχία, η USGS εκτιμά ότι η πιθανότητα να σημειωθεί άλλος σεισμός μεγέθους άνω των 5,0 Ρίχτερ στην περιοχή την επόμενη εβδομάδα είναι περίπου 1 στις 50, ενώ η πιθανότητα για καταστροφική ρήξη άνω των 7,0 Ρίχτερ παραμένει προς το παρόν κάτω από το 1%.

Ωστόσο, μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2025 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένας μεγάλος σεισμός κατά μήκος της ζώνης υποβύθισης Cascadia θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα συμβεί έως το τέλος του αιώνα, με πιθανότητα 37% να εκδηλωθεί μέσα στα επόμενα 50 χρόνια.

Τέλος, οι αρχές παρακολουθούν στενά τη σεισμική δραστηριότητα, ενώ οι επιστήμονες τονίζουν τη σημασία της ετοιμότητας και της ενημέρωσης του πληθυσμού σε μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της Βόρειας Αμερικής.

