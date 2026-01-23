Η κυβέρνηση των ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύουν στην προσέλκυση 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων από δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μόλις τερματιστεί ο τετραετής πόλεμος.

Το έγγραφο 18 σελίδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιγράφει ένα δεκαετές σχέδιο για την εγγύηση της ανάκαμψης της Ουκρανίας και την επιτάχυνση της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το σχέδιο κοινοποιήθηκε στα κράτη-μέλη της ΕΕ πριν από την Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζουν να προσελκύσουν επενδύσεις ύψους 800 δισ. δολαρίων από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, όταν τερματιστεί ο πόλεμος, σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το Politico.

Το 18σέλιδο έγγραφο παρουσιάζει ένα δεκαετές σχέδιο για την ανάκαμψη της Ουκρανίας, το οποίο περιλαμβάνει επιταχυνόμενη πορεία ένταξης στην Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε το σχέδιο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ενόψει της συνόδου κορυφής των ηγετών, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους της Ε.Ε. και διπλωμάτες που μίλησαν ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Την ώρα που Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον προετοιμάζουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων και παρουσιάζουν την Ουκρανία ως μελλοντικό μέλος της Ε.Ε. και επενδυτικό προορισμό, το σχέδιο βασίζεται σε μια εκεχειρία που παραμένει άπιαστη, αφήνοντας το πρόγραμμα ευημερίας εκτεθειμένο όσο συνεχίζονται οι μάχες.

Η στρατηγική χρηματοδότησης εκτείνεται έως το 2040 και συνοδεύεται από ένα άμεσο επιχειρησιακό σχέδιο 100 ημερών. Ωστόσο, η προσέλκυση επενδύσεων θα αποδειχθεί δύσκολη όσο διαρκεί ο πόλεμος, σύμφωνα με τη BlackRock, η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο σχέδιο ανοικοδόμησης χωρίς αμοιβή.

«Αν είστε συνταξιοδοτικό ταμείο, είναι σχεδόν αδύνατο να επενδύσετε σε εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της BlackRock, Φίλιπ Χιλντεμπράντ, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. «Πρέπει να υπάρξει σειρά ενεργειών και αυτό θα χρειαστεί χρόνο», πρόσθεσε.

Σχέδιο ευημερίας και ειρηνευτική πρωτοβουλία

Το σχέδιο ευημερίας αποτελεί μέρος ενός 20σημείου πλαισίου ειρήνης που οι ΗΠΑ επιχειρούν να διαμορφώσουν ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα. Προϋποθέτει ότι έχουν ήδη εξασφαλιστεί εγγυήσεις ασφαλείας και δεν έχει στρατιωτικό χαρακτήρα, αλλά εστιάζει στη μετάβαση της Ουκρανίας από την έκτακτη βοήθεια σε μια αυτοδύναμη οικονομία.

Στο Αμπού Ντάμπι προγραμματίζεται τριμερής συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ, καθώς ο πόλεμος τον Φεβρουάριο θα κλείσει τέσσερα χρόνια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην ανάκαμψη, όχι απλώς ως δωρητής, αλλά ως στρατηγικός οικονομικός εταίρος και επενδυτικός πυλώνας αξιοπιστίας για την ουκρανική ανοικοδόμηση.

Το έγγραφο προβλέπει άμεση συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών και τεχνογνωσίας, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των ΗΠΑ ως κινητήρια δύναμη ιδιωτικών κεφαλαίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock Λάρι Φινκ, συμμετείχε σε ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο, μαζί με τον Jared Kushner και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίκκοφ.

Δέσμευση κεφαλαίων και επενδυτικά σχέδια

Σύμφωνα με το έγγραφο, μέσα στην επόμενη δεκαετία η Ε.Ε., οι ΗΠΑ και διεθνείς οργανισμοί όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα θα διαθέσουν 500 δισ. δολάρια δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων για την ανοικοδόμηση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να διαθέσει επιπλέον 100 δισ. ευρώ σε δημοσιονομική στήριξη και επενδυτικές εγγυήσεις στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της από το 2028, ποσό που αναμένεται να ενεργοποιήσει επενδύσεις ύψους 207 δισ. ευρώ.

Οι ΗΠΑ θα κινητοποιήσουν κεφάλαια μέσω ειδικού Ταμείου Επενδύσεων για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, χωρίς να προσδιορίζουν ακόμη το ύψος τους.

Παρότι η Ουάσιγκτον έχει περιορίσει τη στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια κατά τη διάρκεια του πολέμου, εμφανίζεται πρόθυμη να επενδύσει μετά τη λήξη του. Το σχέδιο προβλέπει αμερικανικές επενδύσεις σε κρίσιμα ορυκτά, υποδομές, ενέργεια και τεχνολογία.

Ωστόσο, η οικονομική δραστηριότητα δύσκολα θα αναπτυχθεί όσο συνεχίζονται οι συγκρούσεις. «Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει μαζική επένδυση όσο πετούν drones και πύραυλοι», προειδοποίησε ο Χίλντεμπραντ.

Με πληροφορίες από Politico

