Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία εξασφάλισε νέες συμφωνίες για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας, έπειτα από τις επαφές του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συμφωνίες αυτές αποτελούν μέρος των προσπαθειών για την ενίσχυση της ασφάλειας του ουκρανικού πληθυσμού.

«Επιστρέφουμε (από το Νταβός) με συμφωνίες για ένα νέο πακέτο απολύτως αναγκαίας αντιαεροπορικής άμυνας για την προστασία του λαού μας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Νωρίτερα, μέσω μηνύματος στο Telegram, ο ουκρανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι ομάδα διαπραγματευτών της χώρας του μεταβαίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για συνομιλίες με εκπροσώπους της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. «Η ομάδα μας μεταβαίνει στα Εμιράτα για συναντήσεις με την αμερικανική και τη ρωσική πλευρά», σημείωσε, προσθέτοντας: «Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν ώστε να αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα».

Από το Νταβός, ο Ζελένσκι είχε ήδη επιβεβαιώσει ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών πλευρών θα διεξαχθούν στο Αμπού Ντάμπι την Παρασκευή και το Σάββατο.

Τριμερής συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου

Κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι επίκειται τριμερής συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως ανέφερε, τα έγγραφα που καταρτίζονται σε συνεργασία με την Ουάσινγκτον είναι «σχεδόν, σχεδόν έτοιμα». «Συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο Τραμπ και οι ομάδες μας εργάζονται σχεδόν καθημερινά. Δεν είναι απλό, αλλά τα κείμενα που αποσκοπούν στον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι σχεδόν έτοιμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία ενεργεί με «απόλυτη ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα», επισημαίνοντας πως αυτή η στάση αποδίδει καρπούς. Παράλληλα, κάλεσε τη Ρωσία να επιδείξει ανάλογη βούληση για να σταματήσει την επιθετικότητά της.

Παραδέχθηκε επίσης ότι ο διάλογός του με τον Ντόναλντ Τραμπ «δεν ήταν απλός», ωστόσο χαρακτήρισε «θετική» τη συνάντηση που είχαν λίγο πριν από την ομιλία του στο Φόρουμ.

Η πρώτη τριμερής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, η πρώτη τριμερής συνάντηση ΗΠΑ–Ρωσίας–Ουκρανίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή (23/1), και μεθαύριο, Σάββατο (24/1), στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Υπαινίχθηκε, μάλιστα, ότι η επιλογή της τοποθεσίας προήλθε από την αμερικανική πλευρά, σχολιάζοντας: «Ελπίζω ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το γνωρίζουν. Μερικές φορές έχουμε τέτοιες εκπλήξεις από την αμερικανική πλευρά».