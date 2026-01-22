Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι επίκειται τριμερής συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Τα έγγραφα που προετοιμάζονται σε συνεργασία με την Ουάσινγκτον για τη συνάντηση είναι «σχεδόν, σχεδόν έτοιμα», σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Η Ουκρανία ενεργεί με «απόλυτη ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα», ενώ απαιτείται ανάλογη βούληση και από τη Ρωσία για τη διακοπή της επιθετικότητας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκάλυψε κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας ότι επίκειται τριμερής συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως ανέφερε, τα έγγραφα που καταρτίζονται σε συνεργασία με την Ουάσινγκτον βρίσκονται «σχεδόν, σχεδόν έτοιμα». «Συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο Τραμπ και οι ομάδες μας εργάζονται σχεδόν καθημερινά. Δεν είναι απλό, αλλά τα κείμενα που αποσκοπούν στον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι σχεδόν έτοιμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία ενεργεί με «απόλυτη ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα», σημειώνοντας πως αυτό αποδίδει καρπούς, ενώ υπογράμμισε ότι και η Ρωσία θα πρέπει να επιδείξει την ίδια βούληση ώστε να σταματήσει την επιθετικότητά της.

Παραδέχθηκε, επίσης, ότι ο διάλογός του με τον Ντόναλντ Τραμπ «δεν ήταν απλός», ωστόσο χαρακτήρισε «θετική» τη συνάντηση που είχαν λίγο πριν από την ομιλία του στο Φόρουμ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, η πρώτη τριμερής συνάντηση ΗΠΑ–Ρωσίας–Ουκρανίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή (23/1), και μεθαύριο, Σάββατο (24/1), στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Υπαινίχθηκε, μάλιστα, ότι η ιδέα της τοποθεσίας προήλθε από την αμερικανική πλευρά, λέγοντας: «Ελπίζω ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το γνωρίζουν. Μερικές φορές έχουμε τέτοιες εκπλήξεις από την αμερικανική πλευρά».

Κριτική στην Ευρώπη

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άσκησε έντονη κριτική στην αντίδραση της Ευρώπης απέναντι στη διαμάχη με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία, χαρακτηρίζοντάς την «κατακερματισμένη» και «χαμένη» μπροστά στις νέες προκλήσεις που θέτει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως είπε, η Ευρώπη οφείλει να δείξει μεγαλύτερο θάρρος, περιγράφοντάς την ως ένα «κατακερματισμένο καλειδοσκόπιο» μικρών και μεσαίων δυνάμεων. «Όλοι έχουν επικεντρωθεί στη Γροιλανδία και είναι σαφές ότι οι περισσότεροι ηγέτες απλώς δεν ξέρουν τι να κάνουν. Περιμένουν να ηρεμήσει η Αμερική, ελπίζοντας ότι το ζήτημα θα ξεπεραστεί. Αλλά τι θα γίνει αν δεν περάσει;» διερωτήθηκε.

Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη παραμένει σε μια παθητική «κατάσταση Γροιλανδίας», χωρίς ουσιαστική δράση, ενώ επανέλαβε ότι είτε θα πρέπει να υπάρξει σαφής στρατηγική προστασίας της περιοχής από τη Ρωσία και την Κίνα, είτε η Ευρώπη κινδυνεύει να μην λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. «Σαράντα στρατιώτες δεν προστατεύουν τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε για τη ρωσική στρατιωτική παρουσία γύρω από τη Γροιλανδία και προσέφερε την εμπειρία και τα όπλα της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι τα ρωσικά πλοία «μπορούν να βυθιστούν, όπως συμβαίνει κοντά στην Κριμαία», εφόσον ζητηθεί σχετική συνδρομή.

Κλείνοντας, τόνισε ότι αντί η Ευρώπη να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην υπεράσπιση της ελευθερίας, ειδικά σε μια περίοδο που η προσοχή των ΗΠΑ στρέφεται αλλού, παραμένει ένα «όμορφο αλλά κατακερματισμένο καλειδοσκόπιο» δυνάμεων που προσπαθούν να πείσουν τον Αμερικανό πρόεδρο να αλλάξει στάση — κάτι που, όπως είπε, «δεν πρόκειται να συμβεί».