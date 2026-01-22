Η συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός χαρακτηρίστηκε από τον Τραμπ ως «πολύ καλή» και διήρκεσε λιγότερο από μία ώρα.

«Η συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πήγε πολύ καλά», γνωστοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν Νταβός και η συνομολία τους διήρκησε λιγότερο από μία ώρα.

Απαντώντας σε ερώτηση αν υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία σήμερα απάντησε «θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί».

«Δεν συζητήθηκε το ενδεχόμενο ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι να ενταχθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης», είπε ακόμη ο Τραμπ. «Θα συναντηθούμε με τη Ρωσία και θα συναντηθούμε με τον πρόεδρο Πούτιν», πρόσθεσε.

«Είχα μια πολύ καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι, όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος», κατέληξε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συναντήθηκαν μετά τις δηλώσεις του Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν πλέον επικεντρωθεί σε ένα και μόνο ζήτημα. «Πιστεύω ότι απομένει να διευθετηθεί ένα τελευταίο σημείο. Έχουμε εξετάσει πολλές εκδοχές γύρω από αυτό, γεγονός που δείχνει ότι μπορεί να επιλυθεί. Αν και οι δύο πλευρές το επιθυμούν, τότε θα βρεθεί λύση», δήλωσε ο Γουίτκοφ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

