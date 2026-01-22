Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η ιδιοκτησία της Γροιλανδίας δεν ενδιαφέρει τη Ρωσία και ότι οι ΗΠΑ και η Δανία πρέπει να διευθετήσουν το ζήτημα μεταξύ τους.

Η προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία έχει προκαλέσει ένταση στις διατλαντικές σχέσεις και ενδεχομένως επιπτώσεις για τη Ρωσία, που έχει ισχυρή παρουσία στην Αρκτική.

Στο Νταβός, ο Τραμπ απέκλεισε τη χρήση στρατιωτικής ισχύος για την απόκτηση της Γροιλανδίας και ανέφερε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος προς συμφωνία για τη διένεξη στο ημιαυτόνομο δανικό έδαφος.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η ιδιοκτησία της Γροιλανδίας δεν αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δανία θα πρέπει να διευθετήσουν το ζήτημα μεταξύ τους. Ο ρώσος πρόεδρος επέκρινε τη μεταχείριση του νησιού από τη Δανία, σημειώνοντας ότι η Μόσχα παρακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς να εμπλέκεται.

Η ρωσική στάση έρχεται τη στιγμή που η προσπάθεια του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία έχει προκαλέσει εντάσεις με την Ευρώπη. Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση ενδέχεται να έχει επιπτώσεις για τη Ρωσία, η οποία διατηρεί ήδη ισχυρή παρουσία στην Αρκτική, το Κρεμλίνο αποφεύγει να λάβει θέση.

Μιλώντας στο Νταβός, ο Τραμπ εμφανίστηκε να υπαναχωρεί από τις απειλές του για επιβολή δασμών, που χρησιμοποιούσε ως μοχλό πίεσης για την απόκτηση του νησιού. Τόνισε ότι δεν προτίθεται να καταφύγει σε στρατιωτικά μέσα και έκανε λόγο για πρόοδο προς μια συμφωνία σχετικά με το ημιαυτόνομο δανικό έδαφος, η οποία θα μπορούσε να αποτρέψει νέο ρήγμα στις διατλαντικές σχέσεις.

Ο Πούτιν, σχολιάζοντας για πρώτη φορά δημόσια το θέμα, ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία δεν σκοπεύει να αντιταχθεί στην αμερικανική πρωτοβουλία. Υπολόγισε μάλιστα ότι η αξία της Γροιλανδίας μπορεί να ανέρχεται σε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

«Αυτό που συμβαίνει στη Γροιλανδία δεν μας αφορά καθόλου», δήλωσε ο Πούτιν σε συνεδρίαση του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας. «Παρεμπιπτόντως, η Δανία ανέκαθεν μεταχειριζόταν τη Γροιλανδία σαν αποικία και ήταν πολύ σκληρή, αν όχι απάνθρωπη, απέναντί της. Αλλά αυτό είναι εντελώς διαφορετικό θέμα και σχεδόν κανένας δεν ενδιαφέρεται τώρα γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Ο ρώσος πρόεδρος υπενθύμισε ότι το 1867 η Ρωσία πούλησε την Αλάσκα στις Ηνωμένες Πολιτείες έναντι 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το 1917 η Δανία πούλησε τις Παρθένες Νήσους στην Ουάσινγκτον, δημιουργώντας ιστορικά προηγούμενα για τέτοιου είδους εδαφικές συναλλαγές.

Χρησιμοποιώντας το τίμημα της Αλάσκας, προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό και λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της Γροιλανδίας και τις τιμές του χρυσού, ο Πούτιν εκτίμησε ότι η αγορά του νησιού θα μπορούσε να κοστίσει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Πρόσθεσε ότι θεωρεί πιθανό οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία.

«Πιστεύω ότι θα τα βρουν μεταξύ τους», κατέληξε ο Πούτιν.