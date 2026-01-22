Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ μετά τη συνάντηση με τον Ευρωπαίο επίτροπο Μάρος Σέφτσοβιτς στο Νταβός.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με ανάρτηση του αμερικανού υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ στο Χ, μετά τη συνάντησή του με τον ευρωπαίο επίτροπο Μάρος Σέφτσοβιτς στο Νταβός.

«Παρά τον θόρυβο και τα πρωτοσέλιδα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ και πάντοτε θα τιμάμε τους βαθείς δεσμούς με τους φίλους μας στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λούτνικ στην ανάρτησή του.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να διακόψει τη διαδικασία έγκρισης της συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ, αντιδρώντας στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία και την επιβολή επιπλέον δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Οι απειλές αυτές οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει πιθανά αντίμετρα.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοινώθηκε στο Στρασβούργο, την ώρα που ο Τραμπ εκφωνούσε ομιλία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Λίγες ώρες αργότερα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ απέσυρε τις απειλές για νέους δασμούς και έκανε λόγο για «πλαίσιο συμφωνίας» σχετικά με το μέλλον της Γροιλανδίας.