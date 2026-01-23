Ο ουκρανικός στρατός έπληξε αποθήκη καυσίμων στην περιοχή Πένζα, δυτικά της Ρωσίας, προκαλώντας πυρκαγιά.

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας συνεχίζει την αξιολόγηση της έκτασης των ζημιών που προκλήθηκαν από την επίθεση.

Η κατάσταση στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά τις ρωσικές επιθέσεις.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε αποθήκη καυσίμων στην περιοχή Πένζα, δυτικά της Ρωσίας, προκαλώντας πυρκαγιά. Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο, η έκταση των ζημιών βρίσκεται ακόμη υπό αξιολόγηση.

Παράλληλα, η διαχειρίστρια εταιρεία του ηλεκτρικού δικτύου Ukrenergo ανέφερε πως η κατάσταση στον ενεργειακό τομέα έχει επιδεινωθεί «σημαντικά» μετά τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις. Σε αρκετές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιούνται επείγουσες επισκευές, ενώ οι διακοπές ρεύματος συνεχίζονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Επείγουσα στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την αποστολή 447 γεννητριών στην Ουκρανία, αξίας 3,7 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη περισσότερων από ένα εκατομμύριο πολιτών που ζουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και νερό, λόγω των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων. Οι γεννήτριες προέρχονται από τα στρατηγικά αποθέματα της ΕΕ στην Πολωνία και θα μεταφερθούν άμεσα στη χώρα.

Η διανομή τους θα γίνει από το αρμόδιο υπουργείο της Ουκρανίας σε συνεργασία με τον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό, δίνοντας προτεραιότητα στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η ΕΕ έχει αποστείλει σχεδόν 10.000 γεννήτριες μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

Επιπλέον, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη μετεγκατάσταση ενός θερμοηλεκτρικού σταθμού που δώρισε η Λιθουανία, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης συντονισμένης επιχείρησης υλικοτεχνικής υποστήριξης στην ιστορία του Μηχανισμού, με στόχο την ενίσχυση του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου.

Ανθρωπιστική και ενεργειακή βοήθεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει έντονα τις ρωσικές επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, υπογραμμίζοντας ότι «η ΕΕ δεν θα αφήσει τη Ρωσία να παγώσει την Ουκρανία». Η συνολική ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ ξεπερνά το 1,2 δισ. ευρώ, ενώ έχουν παραδοθεί πάνω από 160.000 τόνοι υλικών μέσω του UCPM, συμπεριλαμβανομένων καυσίμων, συσκευών θέρμανσης και σημείων έκτακτης παροχής ενέργειας.

Πέραν της ανθρωπιστικής συνδρομής, τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί για την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας. Η Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Χάτζα Λαχμπίμπ, τόνισε ότι οι επιθέσεις της Ρωσίας έχουν στόχο να κάμψουν το σθένος των Ουκρανών, ωστόσο «η Ευρώπη απαντά με πράξεις, όχι με λόγια».