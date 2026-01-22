Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ενημέρωσε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο του στη διαφύλαξη της ασφάλειας στην περιοχή της Αρκτικής.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ενημέρωσε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να αναλάβει πλήρως τον ρόλο του στη διασφάλιση της ασφάλειας στην περιοχή της Αρκτικής.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, οι δύο ηγέτες «συζήτησαν για τις επαφές του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ στο Νταβός και την πρόοδο που σημείωσαν οι Σύμμαχοι στο ζήτημα της ασφάλειας στην Αρκτική».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «συμφώνησαν πως ήταν ζωτικής σημασίας οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ να συνεχίσουν τις προσπάθειες για να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας στην περιοχή». Παράλληλα, ο Στάρμερ διαβεβαίωσε τον Ρούτε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να διαδραματίσει στο ακέραιο τον ρόλο του».

Ανησυχίες για τη συμμετοχή Πούτιν στο Συμβούλιο Ειρήνης

Παράλληλα ο Στάρμερ εξέφρασε έντονη ανησυχία για την πιθανή συμμετοχή του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που συγκρότησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η τοποθέτησή του ήρθε μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι ο ρώσος ηγέτης αποδέχθηκε την πρόσκληση, γεγονός που αργότερα ο ίδιος ο Πούτιν άφησε ανοιχτό προς εξέταση.

«Προφανώς έχω ανησυχία για την παρουσία του Πούτιν σε ένα Συμβούλιο Ειρήνης», δήλωσε ο Στάρμερ στο Channel 4 News. «Διεξάγει πόλεμο σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Πέφτουν βροχή οι βόμβες στην Ουκρανία», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρέπει να αφήσουμε τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας να μας αποπροσανατολίσουν».