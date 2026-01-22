Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε ανησυχία για την ενδεχόμενη συμμετοχή του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που συγκρότησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο Πούτιν αποδέχθηκε την πρόσκληση, αλλά ο ρώσος πρόεδρος τόνισε αργότερα πως θα εξετάσει το ενδεχόμενο πριν απαντήσει οριστικά.

Ο Στάρμερ σημείωσε πως είναι προβληματικό ο Πούτιν να συμμετέχει σε ένα Συμβούλιο Ειρήνης καθώς «διεξάγει πόλεμο σε μια ευρωπαϊκή χώρα» και «πέφτουν βροχή οι βόμβες στην Ουκρανία».

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε έντονη ανησυχία για την πιθανή συμμετοχή του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που συγκρότησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η τοποθέτηση του Στάρμερ ήρθε μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι ο ρώσος ηγέτης αποδέχθηκε την πρόσκληση, γεγονός που αργότερα ο ίδιος ο Πούτιν άφησε ανοιχτό προς εξέταση.

«Προφανώς έχω ανησυχία για την παρουσία του Πούτιν σε ένα Συμβούλιο Ειρήνης», δήλωσε ο Στάρμερ στο Channel 4 News. «Διεξάγει πόλεμο σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Πέφτουν βροχή οι βόμβες στην Ουκρανία», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι «δεν πρέπει να αφήσουμε τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας να μας αποπροσανατολίσουν».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε, κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, πως επίκειται τριμερής συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας – Ρωσίας στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως ανέφερε, τα έγγραφα που καταρτίζονται σε συνεργασία με την Ουάσινγκτον είναι «σχεδόν, σχεδόν έτοιμα». «Συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο Τραμπ και οι ομάδες μας εργάζονται σχεδόν καθημερινά. Δεν είναι απλό, αλλά τα κείμενα που αποσκοπούν στον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι σχεδόν έτοιμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία ενεργεί με «απόλυτη ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα», τονίζοντας πως αυτή η στάση αποδίδει καρπούς. Παράλληλα, κάλεσε τη Ρωσία να επιδείξει την ίδια βούληση ώστε να σταματήσει την επιθετικότητά της και να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο για την ειρήνη.