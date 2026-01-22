Η Ρεάλ Μαδρίτης διατήρησε την πρωτιά στην οικονομική κατάταξη σύμφωνα με την 29η έκθεση της «Deloitte Football Money League», με έσοδα 1,161 δισ. ευρώ για τη σεζόν 2024/25, σημειώνοντας αύξηση 11% από την προηγούμενη χρονιά.

Η Μπαρτσελόνα ανέβηκε στη 2η θέση της λίστας, με έσοδα 974,8 εκατ. ευρώ και αύξηση 27%, επιστρέφοντας στο πόντιουμ μετά από 15 χρόνια.

Η αύξηση των εσόδων της Ρεάλ οφείλεται κυρίως σε εμπορικά έσοδα που αυξήθηκαν κατά 23%, τα οποία αντιστάθμισαν τη μείωση 6% των αγωνιστικών εσόδων.

Ισπανική κυριαρχία στο «Τσάμπιονς Λιγκ» της οικονομίας για τη σεζόν 2024/25.

Σύμφωνα με την 29ης έκθεση της «Deloitte Football Money League» η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίασε έσοδα 1,161 δισ. ευρώ κόβοντας το νήμα για τρίτη συνεχόμενη σεζόν και 14η συνολικά. Τα έσοδα της Βασίλισσας αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κυρίως λόγω της αύξησης κατά 23% των εμπορικών εσόδων (594 εκατ.) που ισορρόπησαν τη μείωση κατά 6% των αγωνιστικών εσόδων.

Η μεγάλη της αντίπαλος, Μπαρτσελόνα, έκανε τη μεγάλη έκπληξη και από την 6η θέση που βρισκόταν το 2024 ανέβηκε στη 2η με έσοδα 974,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 27%. Οι Μπλαουγκράνα επανέρχονται στο πόντιουμ μετά τη σεζόν 2009/10.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Μπάγερν με έσοδα 860,6 εκατ. ευρώ. Η ομάδα που σάρωσε πέρυσι τους τίτλους και αναδείχτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Παρί Σεν Ζερμέν κατετάγη 4η με 837 εκατ. ευρώ. Είναι η μοναδική εκπρόσωπος του γαλλικού ποδοσφαίρου στο top 20.

Την πρώτη 20αδα συμπληρώνουν οι Λίβερπουλ (836,1 εκατ. ευρώ), Μάντσεστερ Σίτι (829,3), Αρσεναλ (821,7), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (793,1), Τότεναμ (672,6), Τσέλσι (584,1), Ιντερ (537,5), Ντόρτμουντ (531,3), Ατλέτικο Μαδρίτης (454,5), Αστον Βίλα (450,2), Μίλαν (410,4), Γιουβέντους (401,7), Νιουκάστλ (398,4), Στουτγάρδη (296,3), Μπενφίκα (283,4), Γουέστ Χαμ (276).

Τα συνολικά έσοδα των 20 πλουσιότερων ομάδων έσπασαν για πρώτη φορά το φράγμα των 12 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 11% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν.

Τα νέα ονόματα στο Top 20 είναι η Στουτγάρδη και η Μπενφίκα. Οι Αετοί είναι το πρώτο κλαμπ εκτός των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων που εισβάλει στη λίστα με τις είκοσι πλουσιότερες ομάδες και η πρώτη πορτογαλική μετά την Πόρτο τη σεζόν 2018/19.

Τα εμπορικά έσοδα αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων των κλαμπ αντιπροσωπεύοντας το 43% επί του συνόλου.

Ωστόσο η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή είναι τα έσοδα από τις ημέρες των αγώνων (16% από χρονιά σε χρονιά). Το 38% προέρχεται από τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα οποία επίσης παρουσίασαν αύξηση 10%.