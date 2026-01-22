Η 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League έφερε σημαντικές νίκες για τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες και «σφράγισε» την τετράδα της Λίβερπουλ. Οι Reds πέρασαν με εμφατικό 3-0 από τη Μασσαλία, χάρη σε γκολ των Σομποζλάι, Μεδίνα και ένα αυτογκόλ του Ρούλι, ανεβαίνοντας στην 4η θέση με 15 βαθμούς.

Η Μπαρτσελόνα πανηγύρισε διπλό στην Πράγα επικρατώντας 4-2 της Σλάβια και έκανε μεγάλο βήμα για την πρόκριση στην οκτάδα. Οι Τσέχοι προηγήθηκαν στο 10′ με τον Κουσέι, αλλά οι Καταλανοί απάντησαν πριν το ημίχρονο με τον Φερμίν και αυτογκόλ του Λεβαντόφσκι. Στο δεύτερο μέρος, ο Όλμο και ξανά ο Λεβαντόφσκι «καθάρισαν» το ματς, παρά τον τραυματισμό του Πέδρι.

Η Γιουβέντους νίκησε 2-0 την Μπενφίκα στο Τορίνο, με τον Τουράμ στο 55′ και τον Ντέιβιντ στο 64′ να διαμορφώνουν το σκορ. Η Μπενφίκα αστόχησε σε πέναλτι με τον Παυλίδη στο 81′, διατηρώντας τη Γιουβέντους σε θέση πρόκρισης στα νοκ-άουτ.

Η Τσέλσι επικράτησε δύσκολα 1-0 της Πάφου στην Αγγλία, με τον Καϊσέδο στο 78′ να διαμορφώνει το τελικό σκορ. Οι Κύπριοι πάλεψαν, είχαν δοκάρι και ζήτησαν πέναλτι, αλλά έμειναν στους 6 βαθμούς.