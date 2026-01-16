Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 80-61 στην 22η αγωνιστική της EuroLeague και ολοκληρώνοντας το 2/2 απέναντι στους μπλαουγκράνα φέτος.

Μετά το διπλό στο Palau Blaugrana στις 7 Νοεμβρίου (101-92), η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στην Ισπανία, δείχνοντας τα δόντια της και στην έδρα της. Το δίδυμο Έντι Ταβάρες (11 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 2 μπλοκ) – Ουσμάν Γκαρούμπα (16 πόντοι) έκανε τη διαφορά για τη Ρεάλ, η οποία ανέβηκε στο 14-8 (10-1 εντός, 4-7 εκτός), περνώντας τους Καταλανούς στην ισοβαθμία λόγω των νικών στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Η Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ έδειξε μακριά από τον καλό της εαυτό, με τον Κέβιν Πάντερ να περιορίζεται μόλις στους 3 πόντους (0/6 σουτ), όταν η φετινή του μέση παραγωγή φτάνει τους 15 πόντους ανά αγώνα.