Η Μπαρτσελόνα πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 91-89 απέναντι στη Dubai BC, σε ένα από τα πιο συναρπαστικά ματς της 23ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «μπλαουγκράνα» άντεξαν στην αντεπίθεση των φιλοξενούμενων και βρήκαν τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία.

Η ομάδα της Dubai BC, με μπροστάρη τον εξαιρετικό Μακίνλεϊ Ράιτ, επέστρεψε δυναμικά από το -12 στο τέλος της τρίτης περιόδου και έβαλε σοβαρή πίεση στους γηπεδούχους. Παρ’ όλα αυτά, η ποιότητα και η εμπειρία της Μπαρτσελόνα μίλησαν στο φινάλε, με τον Κέβιν Πάντερ να είναι καταλυτικός και τον Μπριθουέλα να παίρνει την τελευταία μεγάλη απόφαση.

Ο Μπριθουέλα ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 25 πόντους, σημειώνοντας και το καθοριστικό καλάθι δύο δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ενώ ο Πάντερ πρόσθεσε 20 πόντους, μαζί με 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 4 κλεψίματα. Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ο Ράιτ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 29 πόντους και 5 ασίστ, χωρίς όμως να μπορέσει να οδηγήσει την ομάδα του στην ανατροπή.