Παίκτης της Ραπίντ Βουκουρεστίου πρέπει να θεωρείται ο Ολιμπίου Μορουτσάν.
Δημοφιλή
- 1
Τέλος τα κόλπα με τις ιδιόγραφες διαθήκες: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες - Όλες οι αλλαγές
- 2
Στιγμές αγωνίας σε πτήση από Ζάκυνθο για Αθήνα: Αναγκάστηκαν να προσγειωθούν στη Χίο
- 3
Βροχή μισού έτους έπεσε στην Αττικήι λέει ο Λέκκας για τις φονικές πλημμύρες στη Γλυφάδα, πώς οι δρόμοι μετ
- 4
Η Τουρκία ετοιμάζει την αποστολή 30.000 εργαζομένων στην Ισπανία - Ποιο εργασιακό κενό θα καλύψουν
- 5
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γλυφάδα
- 6
Πώς έγινε η τραγωδία στο Παράλιο Άστρος: Πατέρας ενός παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα
- 7
Τρώμε λάθος τα μακαρόνια; Οι Ιταλοί εξηγούν τον σωστό τρόπο και γίνεται χαμός στο TikTok
- 8
«Νταντάδες της Γειτονιάς»: 500 ευρώ τον μήνα για φροντίδα παιδιών – Ποιοι τα δικαιούνται
- 9
Φορολογικές δηλώσεις: Ποιες παροχές, αποζημιώσεις και επιδόματα απαλλάσσονται από το φόρο
- 10
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην εκπομπή 15 λεπτά με τον Γιώργο Παπαχρήστο
Η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά την 7η αγωνιστική (pic)
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη League Phase του Champions League.
Τσέλσι και Νιούκαστλ έκαναν τη δουλειά τους και… χαμογέλασε ο Ολυμπιακός
Δύο αγγλικές νίκες, δύο αποτελέσματα που κράτησαν «ζωντανά» τα ευρωπαϊκά σενάρια και ένα βράδυ που μόνο αδιάφορο δεν ήταν για τον Ολυμπιακό. Η Τσέλσι λύγισε δύσκολα την Πάφο στο Λονδίνο, ενώ η Νιούκαστλ «καθάρισε» με άνεση την Αϊντχόφεν, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Στο «Στάμφορντ Μπριτζ», η […]
Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους και Τσέλσι προχωρούν με μεγάλες νίκες και συνεχίζουν ακάθεκτες
Σπουδαίες νίκες για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις της League Phase του Champions League: η Μπαρτσελόνα πέρασε από την Πράγα, η Γιουβέντους υπέταξε την Μπενφίκα και η Τσέλσι λύγισε την Πάφο, ενώ η Λίβερπουλ επικράτησε 3-0 στη Μασσαλία και ανέβηκε στην 4η θέση.
Μπάγερν-Ουνιόν 2-0: Η ομάδα του Χάρι Κέιν «τσέκαρε» το εισιτήριο για τους «16» και συνεχίζει στη δεύτερη θέση
Με δύο γρήγορα γκολ του Χάρι Κέιν και παρά την αποβολή του Κιμ, η Μπάγερν Μονάχου νίκησε 2-0 την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.