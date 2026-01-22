Παίκτης της Ραπίντ Βουκουρεστίου πρέπει να θεωρείται ο Ολιμπίου Μορουτσάν.

Χθες το απόγευμα οι εμπλεκόμενες πλευρές τα βρήκαν σε όλα για την μετακίνηση του 28χρονου μεσοεπιιθετικού στον ρουμάνικο σύλλογο, μετά από διαπραγματεύσεις αρκετών ημερών και με τον παίκτη να τα βρίσκει τόσο με τον Άρη όσο και την ομάδα της πατρίδας του.

Ο Μορουτσάν πήρε άδεια από τους Θεσσαλονικείς για να ταξιδέψει στην πατρίδα του και μέχρι αύριο θα περάσει από ιατρικά. Εφόσον όλα πάνε καλά, τότε θα ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στον ρουμάνικο σύλλογο ως ελεύθερος όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, αποχωρώντας από τον Άρη έπειτα από έξι μήνες και 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Μορουτσάν θα είναι η πρώτη αποχώρηση από τον Άρη μέσα στον Ιανουάριο και γίνεται προσπάθεια για περισσότερες ώστε να αποσυμφορηθεί το ρόστερ που αριθμεί πλέον 34 παίκτες.