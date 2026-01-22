Μελέτη του Πανεπιστημίου του Surrey στο «The American Journal of Clinical Nutrition» αποκαλύπτει συσχέτιση μεταξύ σοβαρής ανεπάρκειας βιταμίνης D και αυξημένου ποσοστού νοσηλείας λόγω λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος, όπως βρογχίτιδα και πνευμονία.

Η ανάλυση σε 36.258 συμμετέχοντες από τη βρετανική βάση δεδομένων UK Biobank έδειξε πως όσοι είχαν επίπεδα βιταμίνης D κάτω των 15 nmol/L είχαν 33% μεγαλύτερη πιθανότητα νοσηλείας συγκριτικά με όσους είχαν επαρκή επίπεδα (τουλάχιστον 75 nmol/L).

Η μελέτη βρήκε ότι για κάθε αύξηση της βιταμίνης D κατά 10 nmol/L, το ποσοστό νοσηλείας για λοιμώξεις του αναπνευστικού μειωνόταν κατά 4%.

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε δεδομένα από 36.258 συμμετέχοντες της βρετανικής βάσης UK Biobank, προκειμένου να εξετάσει τη σχέση μεταξύ των επιπέδων βιταμίνης D και του κινδύνου νοσηλείας λόγω λοιμώξεων του αναπνευστικού. Η βιταμίνη D θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη συνολική σωματική ευεξία.

Οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού, όπως η πνευμονία και η βρογχίτιδα, συγκαταλέγονται μεταξύ των 20 κυριότερων αιτιών θνησιμότητας παγκοσμίως για άτομα ηλικίας 50-74 ετών και στις δέκα πρώτες αιτίες για όσους είναι άνω των 75 ετών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όσοι παρουσίαζαν σοβαρή ανεπάρκεια βιταμίνης D (κάτω των 15 nmol/L) είχαν 33% μεγαλύτερη πιθανότητα νοσηλείας από λοίμωξη του αναπνευστικού σε σύγκριση με όσους διέθεταν επαρκή επίπεδα (τουλάχιστον 75 nmol/L). Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι κάθε αύξηση της βιταμίνης D κατά 10 nmol/L συνδέεται με μείωση του κινδύνου νοσηλείας κατά 4%.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν τη σημασία της πρόσληψης τροφών πλούσιων σε βιταμίνη D ή της λήψης συμπληρωμάτων, ως μέτρο πρόληψης απέναντι στις λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος και για τη μείωση του κινδύνου νοσηλείας.