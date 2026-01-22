Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Χουρδάκης Μιχάλης και εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας κατέθεσε ερώτηση προς το το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Υποστελέχωση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας – ευθεία απειλή για τη δημόσια ασφάλεια με κυβερνητική ευθύνη»

«Προς: Την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη

Θέμα: «Υποστελέχωση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας – ευθεία απειλή για τη δημόσια ασφάλεια με κυβερνητική ευθύνη»

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη:

Κυρία Υπουργέ,

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μία από τις μεγαλύτερες κρατικές αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, λειτουργεί σήμερα σε καθεστώς επικίνδυνης υποστελέχωσης, γεγονός που συνιστά άμεση απειλή για τη σωματική ακεραιότητα εργαζομένων, αθλητών και χιλιάδων θεατών.

Το Σωματείο Εργαζομένων του ΣΕΦ, με επίσημο ψήφισμα της Γενικής του Συνέλευσης, καταγγέλλει ότι από τις 143 εγκεκριμένες οργανικές θέσεις υπηρετούν μόλις 54 εργαζόμενοι – λιγότερο από το 40% του προβλεπόμενου προσωπικού. Οι ελλείψεις αφορούν κρίσιμες ειδικότητες για την ασφάλεια της εγκατάστασης (ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, τεχνικούς συντήρησης, υδραυλικούς), καθώς και βασικές υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας.

Παρά ταύτα, το Στάδιο εξακολουθεί να φιλοξενεί αγώνες και μαζικές εκδηλώσεις, με το εναπομείναν προσωπικό να καλείται να λειτουργεί εκτός αρμοδιοτήτων, με αυξημένες ευθύνες και χωρίς τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ άλλα αθλητικά κέντρα εντάχθηκαν στον προγραμματισμό προσλήψεων μέσω της προκήρυξης 8Κ/2024 του ΑΣΕΠ, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας εξαιρέθηκε, χωρίς να έχει δοθεί καμία πειστική αιτιολόγηση. Η εξαίρεση αυτή δεν είναι διοικητικά ουδέτερη· αποτελεί πολιτική επιλογή, με άμεσες συνέπειες στη λειτουργία και την ασφάλεια του Σταδίου.

Ταυτόχρονα, έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά πλημμυρών στην κεντρική αρένα ακόμη και μετά από ήπια καιρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα διακοπές αγώνων. Τα περιστατικά αυτά καταδεικνύουν ότι το πρόβλημα δεν είναι θεωρητικό, αλλά υπαρκτό και εξελισσόμενο.

Σε μια τέτοια συνθήκη, η συνέχιση της λειτουργίας του ΣΕΦ χωρίς επαρκές προσωπικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα όχι μόνο διαχειριστικής επάρκειας, αλλά και πολιτικής ευθύνης.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1.Ποιος ανέλαβε την ευθύνη της εξαίρεσης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας από την προκήρυξη 8Κ/2024 του ΑΣΕΠ και με ποια τεκμηρίωση;

2.Με ποια κριτήρια το Υπουργείο θεωρεί ότι μια εγκατάσταση που λειτουργεί με λιγότερο από το 40% του προβλεπόμενου προσωπικού μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής;

3.Υπάρχει εν ισχύ πιστοποιητικό ασφαλούς λειτουργίας του ΣΕΦ υπό τις παρούσες συνθήκες στελέχωσης και ποιος το υπογράφει;

4.Προτίθεται το Υπουργείο να αναστείλει ή να επανεξετάσει τη διεξαγωγή μαζικών εκδηλώσεων έως ότου αποκατασταθεί η επαρκής στελέχωση;

5.Ποιο είναι το συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων ανά ειδικότητα;»

Υπενθυμίζεται ότι το tanea.gr είχαν αποκαλύψει με ρεπορτάζ τους τα όσα προκάλεσε η χτεσινή καταιγίδα στο ΣΕΦ και τα οποία σχολίασε ο Γιώργος Κογκαλίδης. Ακολουθεί το εν λόγω δημοσίευμα.

«Ανοχύρωτη πόλη» το ΣΕΦ: Βίντεο και εικόνες από την “τεχνητή” λίμνη που προκάλεσε η κακοκαιρία

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες απλά καταγράφουν την πραγματικότητα. Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είναι… γυμνό, έρμαιο στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Πρέπει να αποδεχθούμε μοιρολατρικά πως οσάκις κάθε καταιγίδα συνεπάγεται και πλημμυρισμένο το πιο ιστορικό κλειστό τής χώρας; Να συνηθίσουμε στην ασχήμια;

Το ότι ο αγώνας με τη Μακάμπι έγινε χθες εμπίπτει στο φάσμα τής σύμπτωσης. Αν γίνονταν απόψε, ίσως να μην γίνονταν ποτέ. Όπως δεν έγινε και το ματς τού Περιστερίου, δείγμα ότι δεν είναι στραβός ο γιαλός, αλλά στραβά αρμενίζουμε.

Ο Γιάννης Βρούτσης στην προηγούμενη αντίστοιχη δύσκολη νύχτα ανέβαλε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Όχι -είπε- επειδή είχε πρόβλημα το ΣΕΦ, αλλά για την ασφάλεια του κόσμου. Στο ΟΑΚΑ απόψε έδινε ευρωπαϊκό αγώνα η γυναικεία ομάδα τού Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση πάνω από 7.800 άνθρωποι βρέθηκαν στις εξέδρες.

Αν δείτε στα ρεπορτάζ των «Νέων» και στα σχετικά βίντεο, η Σπύρου Λούη -ο δρόμος έξω από το ΟΑΚΑ- πλημμύρισε. Λίμνη ο χώρος κάτω από τη γέφυρα. Η ασφάλεια όσων πήγαιναν στο γήπεδο δεν κινδύνευε αυτή τη φορά; Το καλύτερο: Μεταξύ των χιλιάδων φιλάθλων ήταν στο γήπεδο και ο Υπουργός Αθλητισμού.

Επιστρέφω στο ΣΕΦ. Γιατί ασχολούμαστε; Επειδή -ίσως- μας ενοχλεί να βγαίνει ο κάθε Γιασικεβίτσιους και να πικάρει τον Ολυμπιακό, εκμεταλλευόμενος τυχαία (ατυχή) ή στημένη ερώτηση. Επειδή σε αυτή την ομάδα αξίζει ένα γήπεδο που δεν θα μπάζει από παντού, που δεν θα είναι ανοχύρωτο, στα όρια τού ακατάλληλου. Κι αν κάνεις εκ των υπευθύνων δεν θέλει να δείξει ποιος φταίει, εμείς δεν βολευόμαστε με προσευχές στους… θεούς τής βροχής.

Αύριο η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού δίνει ευρωπαϊκό αγώνα στην κεντρική σάλα. Εκεί απόψε -έως την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές- δεν είχε πέσει σταγόνα. Μπορεί να φούσκωσαν οι μουσαμάδες στην οροφή, μπορεί να έτρεχαν τα συνεργεία για να καλύψουν το παρκέ, εντέλει στον αγωνιστικό χώρο είναι σαν να μην υπήρξε καταιγίδα. Όπως έπρεπε, δηλαδή, να είναι η… κανονικότητα.

Κατά πως λένε οι μετεωρολόγοι δεν θα συνεχιστεί η βροχή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πέσουν έξω, γιατί χωρίς αγωνιστική δράση το παρκέ μένει στεγνό. Αν δεν έχει μουσαμάδες, αν αρχίσει να στάζει -σε περίπτωση που συνεχιστούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα- καθένας μπορεί να καταλάβει τι θα συμβεί.

Σταματάμε εδώ. Ο Ολυμπιακός δικαιούται γήπεδο σύγχρονο και ασφαλές, σε κάθε περίπτωση να μην μοιάζει με… σουρωτήρι. Κι αν δεν του το παρέχουν, οφείλει να το διεκδικήσει. Μόνο που για να γίνει ομελέτα πρέπει να… σπάσεις αυγά.