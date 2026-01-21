Τα βίντεο και οι φωτογραφίες απλά καταγράφουν την πραγματικότητα. Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είναι… γυμνό, έρμαιο στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Πρέπει να αποδεχθούμε μοιρολατρικά πως οσάκις κάθε καταιγίδα συνεπάγεται και πλημμυρισμένο το πιο ιστορικό κλειστό τής χώρας; Να συνηθίσουμε στην ασχήμια;

Το ότι ο αγώνας με τη Μακάμπι έγινε χθες εμπίπτει στο φάσμα τής σύμπτωσης. Αν γίνονταν απόψε, ίσως να μην γίνονταν ποτέ. Όπως δεν έγινε και το ματς τού Περιστερίου, δείγμα ότι δεν είναι στραβός ο γιαλός, αλλά στραβά αρμενίζουμε.

Ο Γιάννης Βρούτσης στην προηγούμενη αντίστοιχη δύσκολη νύχτα ανέβαλε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Όχι -είπε- επειδή είχε πρόβλημα το ΣΕΦ, αλλά για την ασφάλεια του κόσμου. Στο ΟΑΚΑ απόψε έδινε ευρωπαϊκό αγώνα η γυναικεία ομάδα τού Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση πάνω από 7.800 άνθρωποι βρέθηκαν στις εξέδρες.

Αν δείτε στα ρεπορτάζ των «Νέων» και στα σχετικά βίντεο, η Σπύρου Λούη -ο δρόμος έξω από το ΟΑΚΑ- πλημμύρισε. Λίμνη ο χώρος κάτω από τη γέφυρα. Η ασφάλεια όσων πήγαιναν στο γήπεδο δεν κινδύνευε αυτή τη φορά; Το καλύτερο: Μεταξύ των χιλιάδων φιλάθλων ήταν στο γήπεδο και ο Υπουργός Αθλητισμού.

Επιστρέφω στο ΣΕΦ. Γιατί ασχολούμαστε; Επειδή -ίσως- μας ενοχλεί να βγαίνει ο κάθε Γιασικεβίτσιους και να πικάρει τον Ολυμπιακό, εκμεταλλευόμενος τυχαία (ατυχή) ή στημένη ερώτηση. Επειδή σε αυτή την ομάδα αξίζει ένα γήπεδο που δεν θα μπάζει από παντού, που δεν θα είναι ανοχύρωτο, στα όρια τού ακατάλληλου. Κι αν κάνεις εκ των υπευθύνων δεν θέλει να δείξει ποιος φταίει, εμείς δεν βολευόμαστε με προσευχές στους… θεούς τής βροχής.

Αύριο η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού δίνει ευρωπαϊκό αγώνα στην κεντρική σάλα. Εκεί απόψε -έως την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές- δεν είχε πέσει σταγόνα. Μπορεί να φούσκωσαν οι μουσαμάδες στην οροφή, μπορεί να έτρεχαν τα συνεργεία για να καλύψουν το παρκέ, εντέλει στον αγωνιστικό χώρο είναι σαν να μην υπήρξε καταιγίδα. Όπως έπρεπε, δηλαδή, να είναι η… κανονικότητα.

Κατά πως λένε οι μετεωρολόγοι δεν θα συνεχιστεί η βροχή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πέσουν έξω, γιατί χωρίς αγωνιστική δράση το παρκέ μένει στεγνό. Αν δεν έχει μουσαμάδες, αν αρχίσει να στάζει -σε περίπτωση που συνεχιστούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα- καθένας μπορεί να καταλάβει τι θα συμβεί.

Σταματάμε εδώ. Ο Ολυμπιακός δικαιούται γήπεδο σύγχρονο και ασφαλές, σε κάθε περίπτωση να μην μοιάζει με… σουρωτήρι. Κι αν δεν του το παρέχουν, οφείλει να το διεκδικήσει. Μόνο που για να γίνει ομελέτα πρέπει να… σπάσεις αυγά.