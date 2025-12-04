Η δική μας υποχρέωση είναι να μιλάμε, να γράφουμε, ενίοτε να φωνάζουμε. Το κάναμε. Κάποιοι είπαν ότι ήμασταν υπερβολικοί. Αναρωτιόμασταν τι θα γίνονταν αν έβρεχε την ώρα που ο Ολυμπιακός θα έδινε αγώνα Ευρωλίγκας. Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί. Και τώρα, τι κάνουμε τώρα;

Ας ξεκινήσουμε από τα απλά. Με τις ίδιες καιρικές συνθήκες, την ίδια ώρα στο «Καραϊσκάκης» η σέντρα θα είχε γίνει απρόσκοπτα. Μαντέψτε ποιο από τα δύο γήπεδα, το ΣΕΦ ή το «Καραϊσκάκης» είναι ανοιχτό και ποιο κλειστό. Κατ’ ευφημισμό -όπως αποδείχθηκε- κλειστό.

Είμαστε η πόλη που φιλοξενεί το φάιναλ φορ της σεζόν. Έχουμε δύο ομάδες κοσμήματα για την Ευρωλίγκα. Αυτή τη στιγμή γελά όλη η Ευρώπη μαζί μας. Για μια βροχή, γιατί αυτό ήταν τίποτα παραπάνω, αναβλήθηκε αγώνας, όταν έχουν γίνει δίχως το παραμικρό πρόβλημα παιχνίδια σε Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, με το χιόνι στο μισό μέτρο.

Φωνάξαμε ότι θα γίνουμε διεθνώς ρεζίλι και η απάντηση ήταν… «εγκαταστάθηκε υπερσύγχρονο σύστημα ψύξης». Απίστευτα πράγματα. Πλέον δεν υπάρχουν ούτε σκέψεις, ούτε προβλέψεις, ούτε εικασίες. Υπάρχει γεγονός. Αναβλήθηκε αγώνας Ευρωλίγκας για μία βροχή.

Ήρθε η στιγμή να μιλήσουν. Ο κ. Βρούτσης είναι έκθετος. Η ΚΑΕ έχει φορτώσει τον Ολυμπιακό με μια μαύρη σελίδα στην ιστορία τού τμήματος. Γιατί κανένα κλαμπ δεν είναι μόνο… σκορ. Το κακό φαίνονταν ότι θα γίνει και ο Χειμώνας είναι μπροστά.

Αν την ευθύνη φέρει ο Υπουργός Αθλητισμού ας την αναλάβει. Αν ευθύνεται η ΚΑΕ ας ζητήσει συγνώμη. Αν πάλι δεν ευθύνεται η διοίκηση του μπασκετικού τμήματος να δείξει αυτούς που φταίνε. Το γράψαμε και το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Δεν μπορεί να φταίει ο κακός μας ο καιρός. Θα έβαζα στο κάδρο και τη διοίκηση του ΣΕΦ, αλλά δεν έχει νόημα. Τσάμπα κόπος, που λένε.

Είναι βέβαιο ότι στα social media θα γίνει… πάρτι σε βάρος τού Ολυμπιακού. Όπως είναι βέβαιο ότι οι ομάδες της Ευρωλίγκας μάς βλέπουν και γελάνε. Τώρα που το κακό έγινε, ακόμα και αν δεν υπάρξει -δεν ζούμε σε… συννεφάκι- ανάληψη ευθύνης, θα γίνει κάτι με το ΣΕΦ; Εκτός και αν πλέον μπει στο κουπόνι τού στοιχήματος νέα επιλογή: «Μάντεψε αν θα γίνει το ματς και κερδίζεις πλούσια δώρα»…