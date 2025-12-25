Το ερώτημα «Αυτοδιοίκητο ή επιλεκτική παρέμβαση» αναφορικά με τη λειτουργία της ΕΣΚΑΝΑ, της δεύτερης μεγαλύτερης ένωσης καλαθοσφαίρισης στη χώρα, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στο vidcast BASKETTALK των «Νέων», με τον Νίκο Συρίγο και τον Γιώργο Κογκαλίδη. Η εκπομπή προβάλλεται ζωντανά κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 15.00.

Αφορμή αποτέλεσαν όσα συζητήθηκαν πρόσφατα στη Γενική Συνέλευση της ΕΟΚ, όπου τέθηκε ανοιχτά το ζήτημα της στάσης της Ομοσπονδίας απέναντι στην ΕΣΚΑΝΑ, με αιχμές για αδράνεια αλλά και για εφαρμογή «διπλών μέτρων και σταθμών».

Σύμφωνα με την ανάλυση που παρουσιάστηκε στην εκπομπή, το βασικό διακύβευμα αφορά το κατά πόσο η ένωση διατηρεί το θεσμικό της αυτοδιοίκητο ή αν η ΕΟΚ παρεμβαίνει επιλεκτικά, κυρίως σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και διαιτησίας.

Το θέμα απασχολεί έντονα τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, καθώς αναδεικνύει ζητήματα διαφάνειας και ισονομίας στη λειτουργία των ενώσεων.

Αναλυτικά, ειπώθηκε:

«Το θέμα τέθηκε στη Γενική Συνέλευση που έγινε 22 του μήνα. (…) Τέθηκε το θέμα της ΕΣΚΑΝΑ, δεν είναι λογικό; Γενική Συνέλευση της ΕΟΚ, η δεύτερη μεγαλύτερη ένωσή σου διαλύεται. Τέθηκε το θέμα της ΕΣΚΑΝΑ. Ο κύριος Λιόλιος είπε ότι δεν μπορώ να παρέμβω γιατί είναι το αυτοδιοίκητο. Ένα μήνα πριν – και θα φέρουμε και τα χαρτιά, γιατί εδώ μιλάμε με χαρτιά, μιλάμε με αποδείξεις – στην ΕΣΚΑΣΕ, στην ένωση που είναι στην Στερεά Ελλάδα και στην Εύβοια, επέβαλε κεντρική επιτροπή διαιτησίας γιατί αυτό λέει το δίνει ο νόμος. Και ρωτάω “έχει αυτοδιοίκητο η ένωση ή έχει αυτοδιοίκητο στα οικονομικά και στα διαιτητικά, ελέγχει η ομοσπονδία, τι γίνεται; Κάποια στιγμή λοιπόν – με τα ψέματα δε βγαίνει έργο – πρέπει και η ανώτερη δύναμη, η Πολιτεία να δει τι συμβαίνει, γιατί τα λεφτά που έπρεπε να δοθούν στις ενώσεις, δεν είναι λεφτά που βγαίνουν από τον κουμπαρά του προέδρου ή από τη δική σου τσέπη ή από τη δική μου. Είναι λεφτά που πληρώνει ο κόσμος, ο λαός. Είναι επιχορηγήσεις και επιχορηγήσεις δίνονται για να αναπτυχθεί το μπάσκετ».