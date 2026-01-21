Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, απηύθυνε κάλεσμα στις μικρότερες χώρες να αντισταθούν στις πιέσεις των μεγάλων δυνάμεων, κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, απηύθυνε κάλεσμα προς τις μικρότερες χώρες να αντισταθούν στις μεγάλες δυνάμεις, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. Η ομιλία του καταχειροκροτήθηκε από το κοινό, καθώς περιέγραψε μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα που διαμορφώνεται με ταχύτητα.

Ο Κάρνεϊ έκανε λόγο για μια εποχή κατά την οποία τα ισχυρά κράτη εγκαταλείπουν τις διπλωματικές παραδόσεις για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους, αφήνοντας σαφείς αιχμές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την κυβέρνηση Τραμπ, χωρίς ωστόσο να τις κατονομάσει.

Στην ομιλία του, σημείωσε ότι ο Καναδάς και ο κόσμος βρίσκονται σε σημείο καμπής. Όπως είπε, «σήμερα θα μιλήσω για τη ρήξη στην παγκόσμια τάξη, το τέλος μιας όμορφης ιστορίας και την αρχή μιας σκληρής πραγματικότητας, όπου η γεωπολιτική μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό».

Η νέα παγκόσμια τάξη και ο ρόλος των μεσαίων δυνάμεων

Ο Καναδός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι μικρότερες χώρες μπορούν να οικοδομήσουν μια νέα διεθνή τάξη βασισμένη σε κοινές αξίες, όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα των κρατών.

Συνεχίζοντας, κάλεσε τις μεσαίες δυνάμεις να «αντιμετωπίσουν την αλήθεια» και να πάψουν να επικαλούνται μια διεθνή τάξη που «δεν λειτουργεί πλέον όπως διαφημίζεται». Ο ίδιος χαρακτήρισε το σημερινό περιβάλλον ως «σύστημα εντεινόμενου ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων, όπου οι ισχυρότεροι χρησιμοποιούν την οικονομία ως μέσο εξαναγκασμού».

«Ας είμαι ευθείς. Βρισκόμαστε εν μέσω μιας ρήξης, όχι μιας μετάβασης», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι μεγάλες δυνάμεις αξιοποιούν την οικονομική ολοκλήρωση, τους δασμούς και τις εφοδιαστικές αλυσίδες ως εργαλεία πίεσης και εκμετάλλευσης.

Η στάση του Καναδά και οι σχέσεις με τις ΗΠΑ

Οι δηλώσεις του Κάρνεϊ έρχονται σε μια περίοδο όπου οι παραδοσιακά στενές σχέσεις ΗΠΑ-Καναδά έχουν διαταραχθεί μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία. Λίγες ώρες πριν από την ομιλία του, ο Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες τεχνητής νοημοσύνης με επεκτατικά σχέδια, μεταξύ των οποίων ένας χάρτης που απεικόνιζε την αμερικανική σημαία να καλύπτει τη Γροιλανδία, τον Καναδά και τη Βενεζουέλα.

Ο ιστορικός Μάθιου Σπέκτερ, ανώτερος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, σχολίασε πως «η ομιλία του Κάρνεϊ ξεσκεπάζει τη φθίνουσα φιλελεύθερη τάξη, αλλά το κάνει με τρόπο συγκρατημένο, όχι θριαμβευτικό».

Κάλεσμα για ενότητα και ανθεκτικότητα

Ο Κάρνεϊ κάλεσε τις μεσαίες δυνάμεις να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να ενισχύσουν τις οικονομίες τους για λόγους ανθεκτικότητας, εφαρμόζοντας «τα ίδια πρότυπα τόσο στους συμμάχους όσο και στους αντιπάλους». Όπως είπε, «οι μεσαίες δυνάμεις πρέπει να δράσουν μαζί, γιατί αν δεν είμαστε στο τραπέζι, είμαστε στο μενού».

Τόνισε ότι σε έναν κόσμο ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων, οι χώρες που βρίσκονται στο ενδιάμεσο έχουν δύο επιλογές: «ή να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για εύνοια ή να ενωθούν για να δημιουργήσουν έναν τρίτο δρόμο με πραγματικό αντίκτυπο». Πρόσθεσε ότι «η παλιά τάξη δεν πρόκειται να επιστρέψει» και ότι «η νοσταλγία δεν είναι στρατηγική».

Στήριξη στη Γροιλανδία και τη Δανία

Το κοινό χειροκρότησε θερμά όταν ο Καναδός πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο Καναδάς στέκεται στο πλευρό της Γροιλανδίας και της Δανίας. Το Σάββατο, ο Τραμπ είχε επιβάλει δασμούς σε χώρες που είχαν πρόσφατα στείλει στρατεύματα στη Γροιλανδία, κλιμακώνοντας τις πιέσεις του για την απόκτησή της, παρά τις δηλώσεις ότι το νησί «δεν είναι προς πώληση».

«Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό της Γροιλανδίας και της Δανίας και στηρίζουμε πλήρως το μοναδικό τους δικαίωμα να καθορίσουν το μέλλον της Γροιλανδίας», δήλωσε ο Κάρνεϊ, προσθέτοντας ότι ο Καναδάς συνεργάζεται με τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ για την ασφάλεια των βόρειων και δυτικών συνόρων.